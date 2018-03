LONDON – Saat ini hanya tersisa delapan tim yang masih berlaga dalam gelaran Liga Champions 2017-2018. Menanggapi hal tersebut, legenda sepakbola Prancis, Marcel Desailly, menyebutkan kalau di musim ini akan tercipta pertarungan yang luar biasa dari tim-tim tersebut, mengingat ambisi yang dimiliki oleh masing-masing tim.

Desailly utamanya menaruh fokus pada kiprah Real Madrid musim ini. Meski ia tidak pernah membela klub berjuluk Los Blancos itu selama berkarier menjadi seorang pesepakbola, namun Desailly nyatanya peduli terhadap sahabatnya yang kini menjadi pelatih Madrid, Zinedine Zidane. Mantan pemain AC Milan itu mengaku kalau dirinya senang lantaran Zidane telah menemukan kepercayaan dirinya lagi.

Seperti diketahui, pada musim ini, Madrid tampil terseok-seok di Liga Spanyol. Peluang mereka untuk menjuarai Liga Spanyol pun sangat tipis. Sementara di ajang Copa del Rey, Luka Modric dan kolega juga telah tersingkir. Tak ayal, hanya Liga Champions saja yang bisa menjadi penyelamat Madrid musim ini.

Menurut Desailly, Zidane telah membuktikan diri sebagai pelatih berkualitas dunia. Laga melawan Paris Saint-Germain (PSG) di babak 16 besar disebutnya sebagai bukti kalau Zidane mampu menerapkan strategi yang cerdas, hingga memetik dua kali kemenangan (kandang dan tandang). Terlebih lagi, lawan yang ditaklukkan Madrid adalah PSG, tim yang dihuni para pemain kelas dunia.

“Saya senang dia (Zidane) merasa nyaman. Dia mengetahui waktu yang sulit untuk mengakui perebutan gelar juara di liga (domestik) telah hilang dari mereka. Mereka sedikit kesulitan, tapi Zidane mampu membalikkan tren saat ini dengan mengalahkan PSG melalui permainan taktik yang hebat,” ucap Desailly, menyadur dari Four Four Two, Jumat (30/3/2018).

“Dia memilih para pemain muda, lebih fokus dan disiplin dalam menjalankan aspek taktik dari pertandingan tersebut,” lanjut pria 49 tahun itu.

Kendati begitu, Desailly justru mengharapkan agar final Liga Champions musim ini dimainkan oleh tim yang berbeda. Pasalnya, sudah dalam dua musim terakhir Madrid selalu melaju ke final dan menjadi juara. Kali ini, Desailly menginginkan agar Manchester City yang tampil di final dan berhadapan dengan Bayern Munich.

“Kami ingin melihat beberapa wajah baru. Kami menyukai Real Madrid karena Zidane. Namun, kami juga menyukai final yang hebat yang melibatkan City melawan Bayern. Itu akan menjadi hal baru dan memberikan penghargaan kepada klub-klub yang berkomitmen dan mempertahankan filosofi mereka seperti Bayern,” tuntas Desailly.

(fmh)