ROMA – Direktur Olahraga AS Roma, Ramon Rodriguez Verdejo, menyebut Barcelona mengincar sang pemain, Cengiz Under. Pria yang biasa disapa Monchi itu menilai, agen Under yakni Bayram Tutumlu memiliki hubungan dekat dengan Barcelona. Karena itu, Bayram tahu betul siapa-siapa saja pemain yang diminati Blaugrana –julukan Barcelona.

“Benar Barcelona tertarik kepada pemain kami. Bayram Tutumlu memiliki hubungan kuat dengan Barcelona. Ia menginformasikan kepada saya bahwa ada ketertarikan kepada Cengiz di sana,” kata Monchi mengutip dari Football Espana, Rabu (28/3/2018).

Monchi mengaku, sejauh ini Barcelona belum memberikan penawaran resmi kepada Giallorossi –julukan Roma. Meski begitu, Monchi tidak heran jika Under diminati beberapa klub besar Eropa sekaligus.

Under baru didatangkan Roma dari Istanbul Basaksehir pada bursa transfer musim panas 2018. Meski ini merupakan musim pertamanya mentas bersama Roma, namun Under sama sekali tidak terlihat canggung.

Pesepakbola berusia 20 tahun itu begitu nyaman saat dimainkan sebagai winger kanan. Musim ini dari 24 penampilan di semua kompetisi, pesepakbola berpaspor Turki itu mengemas enam gol dan satu assist.

Bahkan, gol-gol yang dicetak Under berarti penting bagi Roma. Ia mencetak satu-satunya gol saat Roma dikalahkan Shakhtar Donetsk 1-2 di leg I 16 besar Liga Champions 2017-2018. Keberhasilan mencetak gol tandang, membuat Roma hanya butuh menang 1-0 pada leg II untuk lolos ke perempatfinal. Benar saja, Roma menang 1-0 lewat gol yang dicetak Edin Dzeko.

Sementara itu di Liga Italia, tiap kali Under mencetak gol, Serigala Ibu Kota –julukan lain Roma– selalu mengalahkan lawan-lawannya. Ia tercatat masing-masing mencetak satu gol saat Roma mengalahkan Hellas Verona (1-0), Udinese (2-0) dan Napoli (4-2). Sementara itu, ia mencetak brace (dua gol) ketika Roma membungkam Benevento 5-2.

Harga Under pun saat ini tidak masuk kategori mahal. Menurut laman transfermarkt, harga Under ada di kisaran 18 juta euro atau sekira Rp307 miliar. Jelas bagi klub sekelas Barcelona, mengeluarkan 18 juta euro bukanlah perkara sulit.

