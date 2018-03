BANDUNG - Striker Persib Bandung, Jonathan Bauman sudah bisa dimainkan saat timnya dijamu Sriwijaya FC pada Minggu 1 April 2018. Bauman sendiri merupakan rekrutan anyar Persib. Kehadirannya pun memaksa Michael Essien tersingkir dari skuad karena kuota pemain asing Persib sudah berlebih.

Bauman sendiri tidak bisa dimainkan Persib saat menghadapi PS TIRA pada Senin 26 Maret 2018. Hal itu dikarenakan pemain berpaspor Argentina itu belum mengantongi international transfer certificate (ITC).

Namun pada Selasa 27 Maret 2018, ITC Bauman sudah keluar dan disahkan oleh PT Liga Indonesia Baru (LIB). Kini, Bauman pun sudah sah untuk dimainkan dan bisa segera menjalani debutnya bersama 'Maung Bandung' di laga resmi.

"Semuanya telah diselesaikan. Insya Allah, Bauman sudah boleh bermain. Bagi setiap pemain, khususnya asing harus melengkapi dokumen-dokumen penting seperti kontrak kerja, KITAS (Kartu Izin Tinggal Sementara), dan ITC sendiri," kata Sekretaris Tim Persib Yudiana dilansir situs resmi klub.

Soal tidak dimainkannya Bauman dalam laga kontra PS TIRA, ia memberikan penjelasan. Persib sempat menunggu pengesahan administrasi Bauman hingga jelang laga. Namun, ITC Bauman tak kunjung keluar.

"Kemarin kita tunggu sampai 70 menit sebelum kick off (Persib vs PS TIRA) dan ternyata ITC belum juga diterbitkan. Kita harus patuh pada peraturan yang ada, dan akhirnya Bauman tidak dimasukkan dalam line up pemain," jelasnya.

Sementara itu, Bauman sendiri mengaku senang mendapat kabar tersebut. Sebab, sejak kedatangannya ke Persib, ia sudah tidak sabar untuk menjalani debutnya.

"Ini yang saya tunggu-tunggu. Akhirnya bisa (resmi) bermain dengan Persib. Saya ingin memberikan permainan terbaik untuk tim ini. Tapi, tentunya masih harus ada proses adaptasi sedikit dengan rekan satu tim," ungkapnya.

Bauman mengaku kecewa tidak bisa menjalani debut saat Persib menghadapi PS TIRA. Tapi, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena ITC merupakan syarat wajib bagi pemain anyar untuk bisa bermain di Liga 1.

Kini, pemain yang terakhir bermain untuk klub Yunani AOK Kerkyra itu tinggal menghitung hari untuk menjalani debutnya. Jika kondisinya fit, ia kemungkinan akan dimainkan oleh tim pelatih saat menghadapi Sriwijaya FC.

