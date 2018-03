LIVERPOOL – Masa depan pemain Liverpool, Emre Can, hingga kini masih menjadi teka-teki. Banyak pihak menyebut Can siap meninggalkan Anfield Stadium pada akhir musim ini dan berlabuh ke tim papan atas lainnya.

Kini, kabar terkait masa depan Can bersama Liverpool kembali berembus. Pemain berpaspor Jerman itu dikabarkan mengajukan syarat kepada pihak The Reds –julukan Liverpool, jika masih ingin mempertahankannya.

Sebagaimana diwartakan Express, Minggu (25/3/2018), Can meminta Liverpool untuk menaikkan gajinya. Pemain berusia 24 tahun itu meminta gaji senilai 200 ribu poundsterling atau sekira Rp3,8 miliar per pekan.

Hal tersebut harus dilakukan The Reds untuk membuat Can tak meninggalkan Anfield Stadium. Hingga kini, pihak Liverpool kabarnya masih mempertimbangkan permintaan yang diajukan Can tersebut.

Sang pelatih, Jurgen Klopp, pun kabarnya telah mengajukan opsi baru kepada pihak Liverpool terkait masa depan Can. Klopp kemungkinan akan melepas Can jika Liverpool memang tak sanggup memenuhi permintaannya dan mereka akan mencari pemain baru saat bursa transfer musim panas 2018 dibuka.

Bintang Napoli, Jorginho, disebut-sebut menjadi kandidat terkuat yang akan menggantikan Can, jika sang pemain benar-benar hengkang. Klopp akan meminta pihak Liverpool berjuang untuk mendapatkan Jorginho pada akhir musim ini karena banyaknya pesaing yang akan dihadapi. Dua klub papan atas Inggris, yakni Manchester United dan Arsenal, menjadi pesaing terberat The Reds untuk mendatangkan Jorginho.

Can sendiri kabarnya benar-benar akan meninggalkan Liverpool jika syarat yang diajukannya tidak terpenuhi. Berbagai klub papan atas pun dipastikan akan saling sikut demi mendatangkan Can ke timnya.

Bayern Munich dan Juventus menjadi dua klub terdepan yang siap bersaing untuk mendapatkan Can saat jendela bursa transfer kembali dibuka. Jika tidak mendapatkan perpanjangan kontrak dari Liverpool, Can akan berstatus bebas transfer pada akhir musim ini. Sebab, kontrak pemain Tim Nasional (Timnas) Jerman itu bersama Liverpool akan habis pada 30 Juni 2018.

