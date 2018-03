LONDON – Penampilan gemilang ditunjukkan pemain Liverpool, Mohamed Salah, sepanjang musim 2017-2018. Salah telah berkontribusi besar atas kemenangan yang diraih Liverpool di berbagai pertandingan yang dilakoninya.

Sepanjang musim 2017-2018 saja, Salah telah mencetak 36 gol dan 12 assist di 41 pertandingan yang dilakoninya bersama Liverpool di berbagai kompetisi. Saat ini, nama pemain asal Mesir itu pun berada di urutan pertama pencetak gol terbanyak di Liga Inggris 2017-2018 setelah mencetak 28 gol.

Dengan torehan yang begitu apik tersebut, Salah pun diyakini akan meraih penghargaan pemain terbaik dari Professional Footballer’s Association (PFA) pada musim ini. Hal tersebut diutarakan oleh mantan pemain Arsenal yang kini menjadi pandit sepakbola, Paul Merson.

“Salah memang belum sekuat Lionel Messi, tapi saya yakin dia akan meraih penghargaan PFA Player of The Year pada tahun ini. Saya berpikir apa yang dilakukannya di Liverpool akan terus terjadi,” ujar Merson, sebagaimana dikutip dari The Sport Review, Minggu (23/3/2018).

Merson mengaku terpukau melihat penampilan Salah saat membela skuad The Reds –julukan Liverpool– pada musim ini. Dengan kemampuan tersebut, Merson pun tak ragu menjagokan Salah pada musim ini.

Talenta luar biasa Salah dipercaya dapat mengalahkan pemain hebat lainnya di Liga Inggris, termasuk pemain dari klub terbaik pada musim ini, yakni Manchester City. Merson yakin torehan gol pemain berusia 25 tahun itu masih akan terus bertambah pada musim ini.

“Biasanya, saya akan menjagokan pemain dari tim terbaik pada setiap musimnya. Jika hal itu terus lakukan, saya seharusnya saat ini menjagokan Kevin De Bruyne dari Man City. Namun, saya pikir De Bruyne baru saja mengalami penurunan dan apa yang dilakukan Salah adalah fenomenal,” tutur Merson.

“Saya pikir Salah adalah pemain pelari terbaik dari dunia sepakbola. Ketika dia berlari, dia akan mengejarnya sampai dapat. Lewat aksinya itu, dia telah membukukan 28 gol di Liga Inggris musim ini. Dia benar-benar sensasional,” tukasnya.

