MUNICH – Pesona pemain Liverpool, Emre Can, tampaknya telah membuat banyak klub papan atas terpikat dengannya. Persaingan yang ketat pun terjadi antarklub papan atas tersebut demi mendapatkan jasa Can.

Salah satu klub yang kabarnya juga terpikat dengan kehebatan Can dalam mengolah si kulit bundar adalah Bayern Munich. Klub papan atas di Jerman ini pun tampaknya siap memboyong kembali Can ke markas mereka. Namun, langkah Bayern tidak akan berjalan mulus. Mereka harus menghadapi berbagai klub papan atas lainnya, salah satunya Juventus.

Sebagaimana diwartakan Sportsmole, Kamis (15/3/2018), Munich berencana memboyong Can ke Allianz Arena pada bursa transfer musim panas 2018. Selain terpikat dengan pesona Can, mereka juga ingin mendapatkan pemain berpaspor Jerman itu karena Can akan berstatus bebas transfer pada akhir musim ini. Dengan kondisi ini, Munich bisa mendapatkan Can tanpa mengeluarkan uang sepeser pun.

Kontrak Can bersama Liverpool memang akan berakhir pada akhir musim ini atau tepatnya pada 30 Juni 2018. Meski diincar banyak klub, Can kabarnya masih berharap bisa menandatangani kontrak baru bersama The Reds –julukan Liverpool.

Namun, Can mengaku tidak menutup diri untuk bergabung dengan klub lainnya jika Liverpool tak juga memberinya kepastian. Karena itu, peluang Die Bayern –julukan Bayern– untuk mendapatkan Can terbuka lebar.

Meski begitu, Bayern harus menghadapi persaingan ketat yang akan diberikan Juventus untuk mendapatkan Can. Pasalnya, Juventus bertekad bulat untuk mendapatkan pemain berusia 24 tahun itu pada bursa transfer musim panas ini.

Klub asuhan Massimiliano Allegri bahkan kabarnya sudah mulai mendekati pihak Can. Mereka mulai membicarakan lebih lanjut rencananya untuk mendatangkan Can ke Allianz Stadium pada bursa transfer musim panas ini. Karena itu, Bayern juga harus bergerak cepat jika rencananya benar-benar ingin tercapai.

Kehebatan Can dalam mengolah si kulit bundar memang tidak perlu diragukan lagi. Can menjadi salah satu pemain yang diandalkan di Liverpool. Sepanjang musim 2017-2018 saja, ia telah bermain dalam 36 pertandingan bersama The Reds di berbagai kompetisi.

(Ram)