JAKARTA – Persija Jakarta hanya bisa bermain imbang tanpa gol di babak pertama saat berhadapan dengan Song Lam Nghe An dalam lanjutan babak penyisihan grup Piala AFC 2018. Persija sebenarnya terus menggempur wilayah pertahanan Song Lam sepanjang babak pertama berlangsung. Namun, disiplinnya baris pertahanan tim tamu membuat papan skor tidak berubah.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama:

Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Persija memulai laga dengan kepercayaan diri tinggi. Pasalnya, sejak wasit meniup tanda pertandingan dimulai, tim berjuluk Macan kemayoran itu langsung tampil menekan dengan menyerbu wilayah pertahanan Song Lam.

Terbukti, baru dua menit laga berjalan, kubu tuan rumah sudah mendapat hadiah tendangan bebas. Riko Simanjuntak pun maju sebagai eksekutor. Namun begitu, tendangan Riko masih terlalu keras dan tidak tepat sasaran.

Serangan Persija tak berhenti sampai di situ. Selama 10 menit pertama, skuad asuhan Stefano Teco Cugurra itu dapat dikatakan mengepung lini pertahanan Song Lam. Namun begitu, pertahanan disiplin tim tamu membuat serangan Persija belum membuahkan hasil. Di sisi lain, Song Lam tetap mencari celah untuk melancarkan serangan balik.

Memasuki menit ke-23, striker andalan Persija, Marko Simic, mencoba mencetak gol spektakuler dengan melakukan tendangan salto dari kotak penalti. Kendati demikian, upaya tersebut masih gagal untuk bisa dikonversi menjadi gol.

Pada menit ke-27, Simic kembali mengancam gawang Song Lam. Kali ini ia telah berada di jantung pertahanan Song Lam untuk menyambut umpan dari Ismed Sofyan. Sayangnya, striker asal Kroasia itu mendapatkan pengawalan yang ketat sehingga membuat sundulannya tidak mengarah dengan baik. Bola melambung melewati mistar gawang tim tamu.

Meski para pemain Persija terus menggempur pertahanan Song Lam, namun tim asal Vietnam itu tetap tidak terpancing dan masih fokus menggalang pertahanan. Alhasil, Persija hanya bisa menggempur saja tanpa mampu menelurkan gol karena serangan mereka selalu kandas.

Di menit 45+1, Persija sebenarnya mampu menyarangkan bola ke gawang Song Lam setelah Riko memanfaatkan kemelut di muka gawang. Namun, gol tersebut dianluir lantaran Simic sebelumnya telah berada dalam posisi off-side. Babak pertama pun usai dengan skor kacamata.

Susunan Pemain

Persija Jakarta: Andritany, Jaime Xavier, Maman, Ismed Sofyan, Rezaldi Hehanusa, Rohit Chand, Sandi, Rudy Widodo, Ramdani Lestaluhu, Riko Simanjuntak, Marko Simic

Song Lam Nghe An: Quang Dai, Ngoc Duc, The Nhat, Van Khanh, Dinh Hoang, Xuan Toan, Manh Dung, Phuc Tinh, The Chuong, Nguyen Viet Nguyen, Ho Tuan Tai

(fmh)