MANCHESTER – Nasib nahas harus diterima Manchester United lantaran tersingkir di babak 16 besar Liga Champions 2017-2018 usai kalah dari Sevilla dengan skor 1-2. Tak ingin terlalu disalahkan atas kekalahan tersebut, Pelatih Man United, Jose Mourinho, secara tak langsung justru menyindir pelatih Setan Merah terdahulu, Sir Alex Ferguson.

Tersingkirnya Man United dari ajang Liga Champions oleh Sevilla sebenarnya sedikit mengejutkan. Pasalnya, di atas kertas seharusnya Nemanja Matic dan kolega mampu meraih kemenangan. Setelah bermain imbang 0-0 di markas Sevilla, Man United harusnya dapat memanfaatkan laga di Old Trafford pada leg kedua. Namun nyatanya, The Theatre of Dreams justru mengubur mimpi Man United sendiri.

(Baca juga: Ben Yedder sejak Awal Yakin Bobol Gawang Manchester United)

Selepas pertandingan tersebut, sosok Mourinho jelas menjadi yang paling disorot, selaku pelatih kepala. Pelatih asal Portugal itu pun tak menyalahkan para pemainnya karena dinilai telah melakukan yang terbaik. Namun, ia juga tak ingin sepenuhnya disalahkan atas kekalahan tersebut.

Mourinho pun lekas mengingatkan banyak pihak bahwa tersingkirnya Man United di ajang Liga Champions merupakan suatu hal yang sudah lumrah. Bahkan, pelatih berjuluk The Special One itu mengungkit kalau dirinya pernah menyingkirkan Man United dua kali di Liga Champions sewaktu The Red Devils masih ditangani oleh Ferguson.

Pada musim 2003-2004, Mourinho yang saat itu menukangi FC Porto menyingkirkan Man United di babak 16 besar Liga Champions dengan agregat 3-2. Sementara pada musim 2012-2013, Mou yang saat itu membesut Real Madrid menaklukkan Man United juga dengan agregat yang sama 3-2 dan di babak yang sama, 16 besar.

“Saya telah duduk di kursi ini dua kali sebelumnya di ajang Liga Champions, dan saya menyingkirkan Man United di kandang (Old Trafford) dua kali, bersama Porto – Man United tersingkir, dan bersama Real Madrid – Man United tersingkir,” ucap Mourinho, menukil dari Mirror, Kamis (15/3/2018).

“Jadi, ini bukanlah sesuatu yang baru bagi klub sepakbola ini. Saya tidak ingin membuat drama tentang itu, kami tidak punya waktu untuk itu. Kami memiliki pertandingan di haru Sabtu. Kami tidak memiliki waktu untuk bersedih lebih dari 24 jam. Begitulah sepakbola, ini bukan akhir dari dunia,” tuntas Mourinho.

(fmh)