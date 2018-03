LIVERPOOL – Winger Liverpool, Mohamed Salah, mengeluarkan nada sindiran setelah Manchester United tersingkir dari Liga Champions 2017-2018. Pesepakbola berpaspor Mesir itu langsung memamerkan keberhasilan Liverpool melaju ke perempatfinal Liga Champions, tak lama setelah langkah Man United terhenti di babak 16 besar kompetisi antarklub Eropa paling prestisius itu.

The UCL draw can't come soon enough 😁