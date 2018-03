Mimpi saya terlalu kecil?Tidak,jangan pernah takut gagal asal kamu mempunyai tekad untuk semua mimpimu berdoa bekerja lebih keras semua akan menjadi kenyataan,saya bangga menjadi orang INDONESIA saya harap kalian semua bisa mendukung saya dan mendoakan saya selalu,terima kasih buat @lechia_gdansk telah mengkontrak saya dan percaya dengan saya🙏🏻,Terima kasih buat seluruh orang yg berjasa di karir saya orang” yg selalu mendukung saya disaat saya belum apa”.ini baru awal saya harap saya bisa lebih baik ke depannya AAMIIN🙏🏻😇 #semangatmenolakmenyerah 📷: @kumparancom

