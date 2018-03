10.03.2018 Egy Maulana Vikri adalah contoh hasil didikan Sekolah Khusus Olahraga Ragunan yang menjadi bukti keberhasilan kombinasi pendidikan dan olahraga. . Pemerintah akan terus mendukung semua bakat-bakat terbaik bangsa untuk maju dan tampil di pentas dunia. . Selamat Yaa...Egy Maulana Vikri, Sukses terus di Polandia bersama klub Lechia Gdansk.-IN #egymaulanavikri #lechiagdansk #polandia #skoragunan #indonesiahebat #sepakbolaindonesia #sepakbolauntuksemua #kemenpora #menpora #imamnahrawi

