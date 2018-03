AMSTERDAM – Dalam beberapa waktu terakhir, nama winger muda kepunyaan Ajax Amsterdam, Justin Kluivert, tengah ramai diperbincangkan di jagat sepakbola lantaran ingin direkrut oleh sejumlah klub besar Eropa. Tersebut nama-nama seperti Arsenal, Chelsea, Manchester United, Real Madrid, hingga Barcelona yang dikabarkan siap memboyong anak dari legenda sepakbola Belanda, Patrick Kluivert, itu.

Namun, dari sekian banyak nama klub yang meminati Kluivert, Man United digadang-gadang sebagai yang terdepan untuk bisa merekrutnya. Pasalnya, saat klub berjuluk Setan Merah itu berlaga di partai final Liga Eropa 2016-2017 menghadapi Ajax, pelatih mereka, Jose Mourinho, kedapatan tengah membicarakan sesuatu dengan Kluivert.

Banyak pihak berspekulasi bahwa saat itu Mourinho sedang menggoda Kluivert untuk tertarik bergabung dengan Man United. Spekulasi itu pun akhirnya menyebar dan memunculkan banyak rumor. Tak ingin berlarut-larut dalam rumor tersebut, winger 18 tahun itu akhirnya buka suara terkait apa yang dibicarakannya dengan Mourinho.

Kluivert menerangkan bahwa kala itu Mourinho menyapanya bukan dengan tujuan menggodanya bergabung ke Man United. Namun, saat itu Mou hanya sekadar menanyakan kabar kepada Kluivert karena sudah lama tak berjumpa. Pasalnya, Mou sudah mengenal Kluivert sejak sang winger masih bayi.

“Apa yang Mourinho katakan kepada saya setelah final Liga Eropa? Itu bukan soal transfer. Dia mengatakan kalau dia senang bertemu dengan saya lagi setelah waktu yang lama, karena dia telah mengenal saya sejak saya masih bayi. Dan dia mengatakan kalau dia senang melihat saya melakukan hal yang bagus,” ungkap Kluivert, menyadur dari Four Four Two, Kamis (8/3/2018).

Selain membocorkan pembicaraannya dengan Mourinho, Kluivert juga menegaskan kalau saat ini dirinya tidak sedang memikirkan bursa transfer atau rencana bergabung ke klub yang lebih besar. Ia juga enggan membahas soal rumor yang mengatakan kalau Lionel Messi telah meminta manajemen Barcelona untuk merekrutnya.

“Saya tidak melakukan kontak dengan Messi, jadi saya tidak tahu apakah itu benar. Hanya dia yang tahu jika itu terjadi, namun senang untuk mendengarnya. Dua tujuan utama saya saat ini adalah memenangkan Liga Belanda bersama Ajax dan kemudian melakukan debut saya bersama Timnas Belanda, dan tentunya untuk terus berkembang,” jelas Kluivert.

(fmh)