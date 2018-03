MANCHESTER – Pelatih Manchester City, Josep Guardiola, melontarkan pujian kepada striker timnya, Sergio Aguero. Menurut Guardiola, penampilan Aguero pada 2018 merupakan yang terbaik yang pernah dilihatnya sejak melatih Man City.

Aguero memang telah berkontribusi besar atas kemenangan Man City di berbagai pertandingan. Pada tahun ini, ia telah mencetak 15 gol untuk tim kesayangannya tersebut. Kini, Aguero pun tengah menantikan gol ke-200-nya bersama Man City, namun hal itu belum terjadi. Pada pertandingan kemarin malam, Aguero juga gagal mencetak gol ke gawang Chelsea.

Meski begitu, pujian tetap diberikan Guardiola kepada salah satu striker andalannya tersebut. Pelatih berkepala plontos itu pun tidak mempermasalahkan kondisi Aguero yang kini tengah kesulitan untuk mencetak gol.

BACA JUGA: Aguero Panen Pujian Usai Cetak 4 Gol ke Gawang Leicester City

Bagi Guardiola, kemampuan apik Aguero dalam bermain sepakbola menjadi hal yang terpenting. Apalagi, kemampuan gemilang selalu ditunjukkan Aguero di setiap laga yang dilakoninya. Karena itu, Guardiola menilai Aguero tetap berkontribusi besar atas kemenangan yang diraih Man City, meski tidak mencetak gol.

"Karena kami bersama Sergio (Aguero) di sini, saya kira bulan lalu atau dua bulan lalu adalah masa terbaik Sergio yang pernah saya lihat," ujar Guardiola, sebagaimana dikutip dari Four Four Two, Senin (5/3/2018).

"Bukan hanya mencetak gol, dia bisa membuat dirinya tidak pernah kehilangan bola. Dia membuat gerakan yang begitu apik hingga sulit dihalau lawan. Dia adalah orang pertama yang membuat tekanan tinggi kepada lawan. Dia bermain sangat baik,” lanjut Guardiola.

BACA JUGA: Pep Guardiola: Suatu Kehormatan Punya Sergio Aguero

Guardiola mengaku yakin gol akan kembali dicetak Aguero pada pertandingan selanjutnya. Sebab, pemain berpaspor Argentina itu memiliki talenta luar biasa dalam mengolah si kulit bundar sehingga dapat membantunya mencetak gol kapan saja.

"Saya sangat senang dengannya. Bukan masalah bagi saya jika dia tidak mencetak gol karena saya yakin dia bisa mencetak gol di masa depan. Yang terpenting, dia telah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik,” tukas Guardiola.

(Ram)