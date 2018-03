BRIGHTON – Arsenal harus menelan luka kala bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam lanjutan pekan ke-29 Liga Inggris 2017-2018. Pasalnya, klub berjuluk The Gunners itu takluk dengan skor 1-2. Menanggapi kekalahan tersebut, penjaga gawang Arsenal, Petr Cech pun mengungkapkan rasa penyesalannya.

Pasalnya, Cech menilai kalau dirinya tak pantas menjadi penjaga gawang sebuah klub besar karena dirinya melakukan blunder yang membuat timnya menelan kekalahan. Memang harus diakui, dua gol yang bersarang ke gawang Arsenal di laga melawan Hove tak lepas dari kegagalan cech mengantisipasi datangnya bola.

Pada gol pertama Brighton yang dicetak oleh Lewis Dunk di menit ketujuh, Cech melakukan blunder karena kalah melakukan duel udara dengan Shane Duffy. Jadi, bola yang semula seharusnya diamankan Cech, justru disundul oleh Duffy ke arah Dunk, dan segera dituntaskan dengan sepakan firs time.

Sementara pada gol kedua Brighton, Cech salah mengantisipasi datangnya bola. Glenn Murray menyundul bola setelah mendapat umpan silang kreasi Pascal Gross. Sebenarnya sundulan tersebut tak terlalu keras, namun karena Cech telat membaca arah bola, si kulit bundar pun gagal ditangkapnya dan malah meluncur ke dalam gawang.

Atas dua kesalahan fatal yang dibuat Cech tersebut, penjaga gawang asal Republik Ceko itu pun meminta maaf. Menurutnya, sebuah klub tak akan bisa memenangkan pertandingan jika penjaga gawangnya melakukan kesalahan sepele yang pada akhirnya berujung gol, seperti yang dilakuan dirinya itu.

“Jika Anda menginginkan untuk menang di pertandingan tandang di dalam liga terbaik di dunia, maka penjaga gawang Anda tidak boleh kebobolan dua gol seperti yang saya lakukan hari ini. Ini tidak mungkin terjadi. Tim menyerang balik, namun kerusakan yang dialami telah terjadi,” tulis Cech di akun Twitter pribadinya, Senin (5/3/2018).

If you want to win a game away of home in the best league in the world your GK can’t concede 2 goals like I did today ... it’s simply not possible ... The team fought back but the damage was done .— Petr Cech (@PetrCech) March 4, 2018