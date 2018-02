KINGSTON – Bagaimana jadinya jika seorang atlet lari banting setir menjadi pemain sepakbola? Ya, itulah yang dilakukan oleh mantan pelari asal Jamaika, Usain Bolt dikabarkan bakal beralih profesi sebagai pesepakbola.

Hal tersebut diungkapkan Bolt melalui akun resmi Twitternya dalam video singkat berdurasi 10 detik. Dalam video itu, Bolt mengungkapkan dirinya akan segera menandatangani kontrak bersama salah satu klub sepakbola pada Selasa (27/2/2018). Belum jelas klub sepakbola manakah yang akan dibela atlet berusia 31 tahun tersebut.

Berdasarkan laporan The Express, Bolt memang telah mengakhiri kariernya sebagai atlet lari pada musim panas 2017. Ia pun memiliki keinginan untuk menjadi seorang pesepakbola profesional dan memiliki klub jagoannya, yakni Manchester United.

Bahkan, Bolt sempat menawarkan diri untuk menjadi pemain Man United meski hal itu diungkapkan sebagai candaan. Namun, peraih medali emas Olimpiade sebanyak delapan kali itu memang memiliki keseriusan untuk dapat tampil di lapangan hijau.

Bolt menyadari bahwa bermain sepakbola perlu banyak penyesuaian meskipun ia memiliki kemampuan lari di atas rata-rata. Tercatat, ia mencatatkan rekor dunia 100 meter sprinter sehingga dijuluki sebagai manusia tercepat di jagat raya.

“Saya akan mencoba untuk menyesuaikan. Tentunya sepakbola akan memakan waktu yang lama untuk saya, namun jika saya berlatih dan bermain beberapa kali, saya akan terbiasa dengan hal itu,” ucap Bolt, mengutip dari Express, Selasa (27/2/2018).

“Sama ketika saya latihan menjadi pelari. Saya merasa gugup untuk sementara waktu sampai saya mulai terbiasa dengan orang banyak,” jelasnya.

Sepanjang kariernya, Bolt meraih tiga medali emas di Olimpiade Rio 2016, tiga emas di Olimpiade London 2012, dan dua emas di Olimpiade Beijing 2008. Selain itu, ia juga menjadi juara dunia sebanyak empat kali di nomor 100 meter. Ia pun menjadi pelari tersukses dengan menyabet medali emas 100 meter di tiga kali penyelenggaraan Olimpiade.

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT 👀 pic.twitter.com/iFTlWxfy7x— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 25 Februari 2018