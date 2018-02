MANCHESTER – Kemenangan diraih Manchester United dalam laga pekan ke-28 Liga Inggris 2017-2018. Klub berjuluk Setan Merah itu mengalahkan juara bertahan, Chelsea dengan skor akhir 2-1 di Stadion Old Trafford, Minggu 25 Februari 2018 malam WIB.

Man United sebenarnya tertinggal lebih dulu lantaran Willian mencetak gol pembuka bagi Chelsea usai menerima assist dari Eden Hazard di menit 32. Namun, tim tuan rumah mampu bangkit melalui gol Romelu Lukaku (39’) dengan memanfaatkan umpan dari Anthony Martial dan Jesse Lingard (75’) setelah meneruskan assist Lukaku.

Dalam laga tersebut, Lukaku tampil gemilang dengan menghasilkan satu gol dan satu assist. Pemain berkebangsaan Belgia itu sukses mengantarkan Man United meraih poin penuh dan menjadi mimpi buruk bagi Chelsea.

Usai pertandingan, Lukaku mengatakan dirinya mampu membuktikan diri saat Man United mengalahkan Chelsea dalam laga bertajuk Super Big Match di Liga Inggris musim ini. Ia menyampaikan dapat menunjukkan level profesionalitas permainan dengan mencetak gol penting bagi timnya.

“Saya telah lama bermain sepak bola. Saya mulai memasuki level profesional saat masih berusia 16 tahun. Setiap tahunnya, orang-orang menuntut saya mendulang 20 gol. Saya telah melakukannya selama 10 tahun terakhir. Jadi, saya mengira telah membuktikan diri,” ungkap Lukaku, seperti dilansir Four Four Two, Selasa (27/2/2018).

Lukaku menyebut dirinya dapat mengatasi kritikan selama ini yang dilayangkan sejumlah pihak. Ia justru menjadikan masukan tersebut sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas permainan kepada semua orang.

“Anda mengharapkan sedikit rasa hormat. Namun, itulah dunia sepak bola. Saya sejujurnya tidak mendengarkan para pengkritik. Saya hanya ingin berkembang dan menunjukkan kepada semua orang mengenai apa yang bisa saya lakukan di atas lapangan,” tuturnya.

Berkat satu gol ke gawang Chelsea mengantarkan Lukaku masuk jajaran top skor Liga Inggris 2017-2018 dengan raihan 13 gol dan enam assist dalam 27 laga. Sejauh ini, pemain berusia 24 tahun itu telah menyumbang 22 gol dan tujuh assist bagi Man United di semua kompetisi.

