MILAN – Pelatih AC Milan, Gennaro Gattuso, mengimbau timnya agar selalu waspada menjelang berhadapan dengan Ludogorets pada leg kedua 32 besar Liga Eropa pada Jumat 23 Februari 2018 dini hari WIB. Gattuso menilai Milan bisa saja dikalahkan dengan mudah apabila timnya lengah.

Raksasa Italia tersebut sukses meraih kemenangan dengan skor 3-0 pada leg pertama 32 besar Liga Eropa pekan lalu. Dalam pertandingan tersebut Patrick Cutrone, Ricardo Rodriguez dan Fabio Borini berhasil menjadi eksekutor gol.

Kemenangan tersebut tentuntya membuat Milan satu kaki lebih unggul untuk masuk ke babak 16 besar Liga Eropa. Oleh sebab itu Gattuso mengingatkan para pemainnya untuk terus berhati hati dan tidak bermain santai karena telah unggul terlebih dahulu dario Ludogorets.

Gattuso sendiri merasa dirinya harus meyakinkan pemainnya bahwa pertandingan di leg kedua 32 besar Liga Eropa tidak akan mudah. Pasalnya, Ludogorets akan menyiapkan pemain terbaiknya dan tidak mau mengalami kerugian untuk kedua kalinya saat melakukan perjalanan menuju San Siro.

“Kami akan mengerjakan aspek teknis dan taktis dari pertandingan tersebut. Kekhawatiran terbesar saya adalah ketika kami meremehkan lawan kami. Oleh sebab itu saya harus meyakinkan seluruh pemain kamu bahwa pertandingan nanti tidak akan berjalan dengan mudah,” terang Gattuso, sebagaimana dilansir Four Four Two, Kamis (22/2/2018).

“Hasil pertandingan dengan skor 3-0 di leg pertama bisa menyesatkan. Kami harus menghormati Ludogorets, mereka memiliki lebih dari satu pemain kuat yang bisa memberi kami banyak masalah dan kami pun memiliki segala macam peluang untuk mengalami kekalahan. Kami tidak berani memikirkan hasil undian, kami hanya fokus memenangkan pertandingan,” lanjutnya.

Baca Juga:

(Wenger Ogah Jadikan Liga Eropa sebagai Target Prioritas Arsenal)

Selain itu Gattuso juga mengaku bahwa Cutrone telah banyak diturunkan dalam serangkaian pertandingan di beberapa pekan terakhir. Alhasil ia berpotensi mengalami kekalahan, namun Gattuso bersikukuh bahwa penyerang mudanya tersebut dalam kondisi yang bugar dan siap untuk bermain.

“Cutrone berusia 20 tahun. Ini sangatb berbeda, bila Anda masih muda, dalam hal pemulihan. Dia bermain banyak, tapi dia bukan bagian dari kelompok yang bekerja secara terpisah. Dia berlatih dengan kecepatan penuh. Dia dalam kondisi yang baik,” tuntasnya.

(lsk)