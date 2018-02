SEPAKBOLA Brasil dikenal sebagai negara yang sangat baik dalam mencetak para pemain bintang. Namun kejadian di salah satu pertandingan sepakbola di Brasil telah mencoreng negara yang dikenal sebagai negara sepakbola. Pasalnya ada satu pertandingan kompetisi lokal harus dihentikan karena 10 pemain mendapat kartu merah.

Kejadian ini terjadi pada pertandingan antara tim Vitoria dan Bahia di kompetisi Campeonato Baiano. Pertandingan tersebut gagal dilanjutkan hingga selesai, karena satu tim hanya tersisa enam orang karena lima pemain dari masing-masing tim diusir oleh wasit.

Laga tersebut juga termasuk derbi, karena kedua tim berasal dari wilayah yang sama. Derbi dimulai dengan baik kala keduanya sempat diberi label sebagai laga satu kota yang damai. Vitoria pun unggul lebih dulu atas Bahia.

Baca juga 5 Pemain Medioker yang Dibeli Klub Elite Eropa, Nomor 1 Bikin Ulah

Namun,pada menit 50, Bahia berhasil menyamakan kedudukan lewat hadiah tendangan penalti. Vincius yang menjadi eksekutor mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan mencetak gol penyeimbang bagi timnya. Tetapi gol itu justru menjadi awal mula kartu merah masal.

Vitoria yang tidak terima, menyerang pemain Bahia yang kemudian saling berbalas-balasan. Kedua tim pun ricuh dan sulit untuk menenangkan para pemain. Setelah mengalami penundaan selama 16 menit, wasit akhirnya menindak tegas para pemain.

Sang wasit pun tak segan memberikan delapan kartu kepada para pemain dari kedua tim yang terlibat pada pertengkaran tersebut. Pertandingan pun sempat dilanjutkan salaam 11 menit. Tetapi sang wasit kembali mengeluarkan kartu merah kepada satu pemain Vitoria dan Bahia. Hingga akhirnya skuad kedua tim tersisa enam pemain.

Baca juga 5 Pemain yang Hadapi Aksi Rasisme dengan Cara Brilian

Berdasarkan peraturan FIFA, sebuah pertandingan bisa dilangsungkan jika kedua tim sekurang-kurangnya memiliki tujuh pemain di lapangan. Tentu Vitoria dan Bahia tidak memenuhi standar tersebut. Maka dari itu wasit memberhentikan laga derbi tersebut.

Laga pun berakhir imbang 1-1. Meski demikian, Bahia dianggap memenangi pertandingan tersebut dengan skor 3-0.

This is unreal!!



A match in Brazil between Vitoria and Bahia was abandoned after 10 red cards and 8 yellow cards pic.twitter.com/dakaiNUkxD— Bookie Bashers (@BookieBashers) February 19, 2018