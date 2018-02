LIVERPOOL – Bukan rahasia lagi bahwa Juventus merupakan klub yang sangat antusias untuk bisa merekrut gelandang Liverpool, Emre Can. Bahkan menurut agen dari Can, Federico Pastolerro, klub berjuluk La Vacchia Signora itu akan segera mendapatkan servis Can untuk musim depan.

Ketertarikan Juve akan Can sebenarnya sudah hadir sejak bursa transfer musim panas 2017. Namun, karena beberapa kendala, kepindahan Can ke Juve tak kunjung terjadi. Juve pun mencoba merekrutnya lagi pada bursa transfer musim dingin 2018, namun hal tersbeut kembali gagal.

(Baca juga: Gerrard Konfirmasi Emre Can Pergi dari Liverpool)

Pasalnya, Juve dikabarkan lebih memilih memboyong Can pada bursa transfer musim panas 2018. Hal tersebut dikarenakan pada 30 Juni 2018, kontrak Can bersama Liverpool akan berakhir. Itu artinya, gelandang berkebangsaan Jerman itu akan berstatus sebagai bebas transfer dan bakal bergabung dengan Juventus tanpa si Nyonya Tua harus mengeluarkan uang sepeser pun alias gratis.

Menyikapi kondisi tersebut, Pastolerro tak ragu menyebut kalau Juventus merupakan tim yang untung besar dalam kesepakatan itu. Pasalnya, Pastolerro menaksir bahwa jika Juve harus merogeh kocek, harga Can saat ini berada pada kisaran 40 juta euro atau sekira Rp673 miliar.

Kendati demikian, Pastolerro juga menyambut gembira atas ketertarikan Juve terhadap kliennya. Pastolerro meyakini bahwa meski Can bakal bergabung dengan Juventus secara gratis, namun ia yakin kliennya mampu menjadi bagian penting dari skuad si Nyonya Tua musim depan.

“Juve mencoba mendatangkan Emre Can di Januari, namun dari apa yang saya dengar, dia (Can) akan menjadi pemain mereka pada musim depan,” ucap Pastolerro, seperti dilansir Football Italia, Senin (19/2/2018).

“Rumor bahwa saya adalah pihak yang mengatakan si pemain ingin bergabung dengan Juventus. Saya kira itu bijak, karena tentu saja Juve merupakan klub Italia paling internasional saat ini,” lanjutnya.

“Emre Can akan menjadi tambahan yang hebat, sebagaimana dia merupakan pemain yang layak dihargai 40 juta euro di bursa transfer. Jadi mendapatkannya secara gratis layak menerima pujian,” tutup Pastolerro.

(fmh)