JAKARTA – Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) telah mengumumkan nama 25 pemain yang akan mengisi Tim Nasional (Timnas) U-16. Ke-25 nama pemain ini nantinya akan menjalani pemusatan latihan (TC) kedua pada 2018.

TC yang digelar di Kompleks Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, ini dilakukan sebelum turnamen The Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youth (Jenesys) digelar. Turnamen sendiri akan digelar di Jepang pada 6-15 Maret 2018.

Menurut pelatih Timnas PSSI, Fakhri Husaini, TC periode kedua ini akan diadakan pada pekan ketiga Februari 2018. Dirinya mengaku masih akan terus mencari pemain baru untuk melapis tim utama.

TC kedua ini sendiri hanya berjarak beberapa pekan dari pemusatan pelatihan pertama. Sebelumnya, TC pertama Timnas U-16 digelar pada 20-27 Januari 2018 di tempat yang sama, yakni Kompleks Kopassus.

Pemusatan pelatihan ini digelar untuk mempersiapkan para pemain dalam menghadapi berbagai turnamen. Pada 2018, Timnas U-16 akan menjalani beberapa turnamen penting, salah satunya Piala AFF U-16 2018 yang akan digelar pada 30 Juli-11 Agustus 2018. Dalam turnamen itu, Indonesia akan menjadi tuan rumah.

Selain Piala AFF, Timnas U-16 juga akan mengikuti ajang Piala AFC U-16 2018. Turnamen ini digelar di Malaysia pada 20-30 September 2018.

Berikut daftar nama ke-25 pemain Timnas U-16 yang akan mengikuti TC kedua:

Penjaga gawang: Ahludz Dzikri (dari ASAD 313), Ernando Ari (PPLP Jawa Tengah), dan Rizky Muhammad (Villa 2000).

Bek: Ahmad Rusadi (SSB Prima Utama), Fadillah Nur Rahman (PPLP Sumatera Barat), Reza Fauzan (Patriot FC Aceh), Bagas Kaffa (PPLP Medan), Salman Alfarid (Jakarta Footbal Academy), Nadhif Girata (ASOP Apac Inti), Rais Husain (Maluku Utara), Mochamad Yudha (SSB Cibinong Putra), dan Fajar Fatur Rachman (SSB Masinam).

Gelandang: Mochammad Supriadi (SSB Rungkut), Brylian Negietha (SSB Gelora Putra Delta), David Maulana (PPLP Medan), Komang Teguh (Ragunan), Hamsa Lestaluhu (ASAD 313), Rendy Juliansyah (ASIOP Apac Inti), Amanar Abdilah (SSB Posila), Andre Oktaviansyah (SSB Pelita Jaya), Tolohu M. (ASAD 313), dan Yadi Mulyadi (ASAD 313).

Penyerang: Sutan Zico (Chelsea Soccer School), Ahmad Afhridzal (SSB Tunas Merah Putih), dan Alvin Setyawan (SSB Beruang Madu Sakti).

