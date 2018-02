SOLO -  PSMS Medan yang berhadapan melawan Persija Jakarta memilih Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, sebagai "home and away" pada laga semifinal Piala Presiden 2018 pada Sabtu 10 Februari 2018 dan Senin 12 Februari 2018.

Ketua Panpel lokal Turnamen Piala Presiden 2018, Heri Isranto, di Solo, Kamis, mengatakan pada pertandingan pertama babak semifinal Piala Presiden, PSMS Medan menjadi tuan rumahnya, sedangkan yang kedua bergantian Persija Jakarta menjadi tuan rumahnya.

"Jadi PSMS lawan Persija akan menjalani pertandingan sebanyak dua kali di Stadion Manahan Solo, laga home dan away," kata Heri Isranto.

Menurut dia, panpel sudah mempersiapkan seluruh sarana dan prasarana pertandingan untuk laga semifinal ini. Hal itu termasuk soal perizinan ke kepolisian sedang dalam proses. Panpel berharap surat perizinan dari kepolisian pada Jumat 9 Februari 2018 sudah selesai seluruhnya.

Pada laga pertama PSMS Medan menjadi tuan rumahnya, dan pertandingan akan digelar atau kick off sekira pukul 19.30 WIB. Pada pertandingan kedua Senin 12 Februari 2018, Persija menjadi tuan rumah kick off mulai pukul 14.30 WIB. Hal ini karena Persija usai pertandingan harus bertolak ke Malaysia sebagai persiapan jelang tampil di AFC Cup.

Heri mengatakan pada laga semifinal Piala Presiden di Solo tersebut Panpel PSMS akan mencetak tiket masuk stadion sebanyak 23.000 lembar, dan harga seperti pertandingan sebelumnya 8 besar yakni Rp30 ribu per lembar untuk tribun terbuka (utara, selatan dan timur), sedangkan Rp75 ribu per lembar untuk tribun barat dan Rp100 ribu per lembar untuk VIP.

"Tiket masuk stadion laga semifinal PSMS melawan Persija berupa gelang dan dijual di tiket boks pada hari H pertandingan," katanya.

Menyinggung soal suporter Jakmania pendukung Persija Jakarta, Heri menjelaskan pihak Persija akan mengirimkan sekira 10.000 suporter ke Solo untuk mendukung timnya.

Ketua Bidang Teknis Panpel lokal Tri Joko menambahkan kedua tim yang akan berlaga babak semifinal baik PSMS Medan dan Persija datang melalui Bandara Adi Soemarmo, Kamis petang ini. Rombongan tim untuk PSMS Medan langsung menginap di Hotel Riyadi Palace Solo, dan Persija di Hotel Aston Solo.

Menurut Tri Joko, PSMS Medan akan mencoba lapangan Stadion Manahan pada Jumat 9 Februari 2018 pagi, sedangkan Persija pada sore harinya sekira pukul 16.30 WIB. Menurut dia, Panpel pada laga tersebut akan menurunkan sebanyak 1.500 personel baik dari Polres Kota Surakarta, TNI, dan internal Panpel.

(Ram)