BABEL - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M Hanif Dhakiri, meresmikan turnamenn Liga Pekerja Indonesia (LPI) untuk memperebutkan Piala Presiden Joko Widodo (Jokowi) Zona Provinsi Bangka Belitung yang diikuti 544 klub bola dari Serikat Pekerja dan Serikat Buruh.

Menurut Hanif, turnamen ini diharapkan menjadi kesempatan para pekerja untuk mengasah bakat dari olah raga sepak bola, selain itu juga dengan melalui turnamen yang sudah lama vakum ini dapat dilaksanakan terus menerus.

“Ini merupakan momen penting bangkitnya kembali sepakbola pekerja/buruh yang telah lama vakum. Momen ini tentu saja dapat memberikan harapan bagi atlit sepakbola untuk tetap berkarir dan berkarya dalam industri sepakbola,” katanya saat membuka LPI Zona Provinsi Bangka Belitung di Stadion Depati Pangkal Amir, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Kamis (1/2/2018).

Ditambahkannya, penyelenggaraan LPI terinspirasi dari Galakarya yang pernah populer pada era 1970-an dan 1980-an. Galakarya saat itu banyak melahirkan pemain-pemain sepak bola yang ikut memperkuat tim nasional seperti Ronny Pattinasarani, Rully Nere, Anjas Asmara dan Andi Lala.

"Dari liga ini banyak sekali yang melahirkan bintang memperkuat Timnas, jadi selain untuk memperkuat iklim kondusif di lingkungan perusahaan, saya berharap LPI dapat melahirkan atlet sepak bola potensial dari kalangan pekerja,” tuturnya.

Hanif menegaskan, LPI tidak akan membebani perusahaan. Menurutnya, keikutsertaan dalam kompetisi ini justru bagian dari upaya untuk meningkatkan produktivitas dari pekerja dan perusahaan. Yakni hubungan industrial konduaif dan produktif.

“LPI ini juga jadi salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas hubungan industrial lebih produktif dan kondusif perusahaan,”

LPI juga merupakan salah satu kegiatan dalam menyambut Hari Buru Internasional atau dikenal May Day yang jatuh pada 1 Mei mendatang, hal ini diharapkan dengan mengisi May Day dengan berbagai kegiatan positif semacam LPI, pekerja, pengusaha dan pemerintah dapat menikmati suasana May Day yang penuh kegembiraan, damai dan positif.

“Diharapkan melalui berbagai kegiatan positif seperti LPI, buruh tidak hanya berdemo saat memperingati Hari Buruh Internasional. Untuk itu, Kemnaker mendukung berbagai kegiatan positif yang dilakukan untuk merayakan May Day baik sebelum dan setelah May Day,” tutupnya.

