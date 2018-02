È difficile trasformare in parole i miei pensieri in questo momento. Se penso a questi 2 anni e mezzo vissuti insieme forse dovrei scrivere un libro . Volevo ringraziare ognuno di voi , tifosi , compagni , staff , media per tutto quello che mi avete trasmesso in questi anni , sono arrivato come un ragazzo con una valigia di sogni e me ne vado da uomo . Sono stati anni incredibili , perché questa piazza ti butta giù e poi ti ripaga , ho sofferto lo scetticismo iniziale e poi è stato ancora più bello scalare le posizioni, trovare continuità , entrare nei vostri cuori e sentire i vostri applausi, stavolta convinti che mi gratificavano e incitavano a fare ancora meglio. La mia valigia di sogni ora è una valigia di ricordi, il mio cuore è proteso verso la mia nuova avventura ma è pieno di tutto quello che mi avete dato . Grazie , sarò per sempre un tifoso della Roma.

A post shared by Emerson Palmieri (@emersonpalmieri33) on Jan 31, 2018 at 7:00am PST