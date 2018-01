BANDUNG - Winger Persib Bandung, Atep semakin gencar dispekulasikan akan hengkang dari tim. Ia disebut-sebut diminati klub Thailand.

Hal tersebut dibenarkan oleh pelatih Persib, Mario Gomez. Ia menyatakan memang ada informasi soal rumor kepindahan Atep ke klub lain.

Baca juga: Persib Akan Rekrut 6 Pemain Baru

"Kami dengar itu ada tawaran (bagi Atep) untuk keluar," kata Gomez di Lapangan Sesko AD, Kota Bandung, Selasa 30 Januari 2018.

Namun, Gomez menegaskan soal hengkang atau tidak ke tim lain, itu jadi hak yang bersangkutan. Ia hanya menginginkan pemain yang memang benar-benar ingin bermain untuk Persib.

"Seperti kita dulu bicara, yang mau ke sini, harus kerja. Yang tidak mau, silahkan, kita tidak bisa ambil. Seperti dulu ada pemain mau keluar, seperti Maitimo, it's ok. Yang mau keluar, no problem," jelasnya.

Baca juga: Penyebab Hengkangnya Achmad Jufriyanto dari Persib Bandung

Disinggung apakah ada pemain Persib saat ini yang akan dilepas, ia tidak memberi kepastian. Ia hanya mengatakan tim pelatih masih berpikir positif.

"Belum tahu, belum keputusan juga, kita masih pikir positif untuk mereka," ucap Gomez.

(fmh)