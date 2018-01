LIVERPOOL – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp menegaskan kepada para pemainnya untuk menjaga pertahanan dengan baik dalam menghadapi lawan-lawannya. Klopp pun menyoroti kekalahan tim asuhannya dari West Bromwich Albion (2-3) di Piala FA dan sempat takluk 0-1 dari Swansea City di ajang Liga Inggris.

Klopp menuturkan skuad Liverpool harus bermain dengan kompak dengan memperhatikan sisi pertahanan dan serangan. Namun, pelatih berpaspor Jerman itu lebih memantau lini pertahanan yang menjadi permasalahan tim asuhannya saat ini.

“Anda harus bertahan dengan kompak. Namun, kami tidak kompak di lini belakang. Itu adalah masalahnya. Dalam ruang video, saya memperlihatkan kepada anak-anak di mana posisi kami harus bermain lebih baik lagi,” ungkap Klopp, mengutip dari Four Four Two, Rabu (31/1/2018).

Klopp menyampaikan para pemain belakang harus memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugasnya dengan maksimal. Di sisi lain, ia juga ingin para pemain The Reds -julukan Liverpool- juga saling bahu-membahu menjaga pertahanan agar tak kebobolan banyak dari lawan dan tetap meraih kemenangan.

“Jika kami pergi ke belakang untuk bertahan ketika semua orang memiliki tanggung jawab, tentunya pertahanan kami akan lebih baik. Itulah mengapa kami menunjukkan hal itu kepada para pemain, bukan bermaksud menyalahkan mereka,” jelasnya.

Salah satu pertandingan yang menghasilkan hujan gol yakni saat Liverpool meraih kemenangan atas Manchester City di Liga Inggris musim ini. The Reds harus bersusah payah mengalahkan lawannya tersebut dengan skor akhir 4-3.

Hingga pekan ke-25, Liverpool menempati urutan empat di klasemen sementara Liga Inggris 2017-2018 usai mengalahkan Huddersfield dengan skor 3-0 pada Rabu (31/1/2018) dini hari WIB. Mohamed Salah dan kawan-kawan telah mengumpulkan 50 poin dan tertinggal 15 angka dari Manchester City di puncak klasemen.

