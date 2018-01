KUTAI KARTANEGARA – Martapura FC akan bertemu Kalteng Putra pada laga pamungkas Grup B Piala Presiden 2018 di Stadion Aji Imbut, Tenggarong Seberang, Sabtu 27 Januari 2018 malam WIB.

Bagi Martapura FC, laga ini sudah tak lagi berpengaruh karena mereka takluk di dua laga awal. Meski begitu, asisten pelatih Martapura FC Amir Yusuf Pohan tetap menginstruksikan anak asuhnya agar tetap bermain maksimal

“Pada pertandingan besok kita akan maksimal. Dua kali kalah cukup jadi pelajaran,” kata Amir.

Eks pemain belakang Barito Putrea ini mengatakan tim pelatih sudah melakukan evaluasi dari kekalahan di dua pertandingan sebelumnya. “Kita sudah evaluasi dan perbaiki, mudah-mudahan pemain bisa menerapkan taktik selama latihan,” katanya.

Ia berharap Qischil Gandrum Minny dan kawan-kawan bisa meraih kemenangan dari tim yang sama-sama berasal dari Liga 2 ini , meskipun persiapan sangat minim. “Semoga pertandingan terakhir ini juga bisa menghibur penonton,” harapnya.

Amir mengaku sudah melihat cara bermain Kalteng Putra yang memiliki semangat luar biasa. “Kita akan coba antisipasi permainan mereka, mudahan anak-anak bisa melaksanakan instruksi yang diberikan,” katanya.

Asisten Pelatih Kalteng Putra, Bambang Sumantri meminta kepada anak asuhnya untuk bermain all out meskipun dalam dua pertandingan sebelumnya hanya bisa meraih satu poin. “Kita akan bermain maksimal, karena saya memandang pertandingan besok sangat prestise. Kami akan bermain all out,” katanya.

Bambang mengungkapkan secara tim grafik kondisi tim Kalteng Putra semakin bagus, sehingga dirinya sangat yakin bisa meraih kemenangan pada laga pamungkas nanti. “Semoga dengan ditopang pemain senior dari Liga 1, akan memberikan motivasi lebih kepada pemain lainnya,” ujarnya.

Dikatakannya, berapapun skor tak menjadi ukuran, karena Piala Presiden ini menjadi ajang pemain seleksi. “Terpenting mereka bermain maksimal, kita ingin menunjukkan Kalteng Putra patut dperhitungkan,” katanya.

(Ram)