BANDUNG - Sriwijaya FC memburu kemenangan saat menghadapi PSMS Medan dalam laga pamungkas Grup A Piala Presiden 2018. Hal itu untuk menjaga peluang lolos ke babak delapan besar.

Pelatih Sriwijaya FC Rahmad Darmawan (RD) menyebut PSMS punya berbagai kelebihan. Salah satu yang disorotinya adalah transisi permainan mereka. PSMS memiliki pertahanan tangguh, tapi mereka bisa melakukan serangan dengan cepat.

"Ini yang tentu harus betul-betul diwaspadai," kata RD dalam konferensi pers di Bandung, Kamis (25/1/2018).

Secara khusus, ia pun mengungkap hal yang harus diwaspadai para pemain Sriwijaya FC dari PSMS. Selain kecepatan, PSMS memiliki pemain militan dan motivasi tinggi.

"Kemudian mereka bermain dengan nothing to lose, ini yang susah, tim yang bermain dengan nothing to lose itu yang susah (dihadapi)," ungkapnya.

Menurutnya, karakter permainan PSMS dan kemampuan individual pemainnya begitu keluar karena tidak memiliki beban saat bermain. Hal itu yang diprediksi akan kembali terjadi karena PSMS relatif tidak diunggulkan banyak pihak dibanding Sriwijaya FC.

Untuk mengatasi permainan PSMS, ia berharap skema yang sudah disusun bisa berjalan lancar. Sehingga, di akhir laga diharapkan kemenangan lebih berpihak pada Sriwijaya FC.

"Buat saya, keseimbangan permainan antara menyerang dan bertahan (diharapkan) bisa dilakukan oleh seluruh pemain dengan betul. Karena, kalau tidak, ini akan jadi satu masalah buat pertandingan besok," jelas RD.

Disinggung soal komposisi pemain yang akan dimainkan, ia merahasiakan nama-namanya. Tapi, ia memberi gambaran bahwa yang akan bermain adalah pemain siap tempur dengan karakter petarung.

"Mengenai siapa yang akan bermain, tentu saya menginginkan siapa yang diturunkan adalah pemain yang memang bermain berusaha untuk mau menang," tutur RD.

