MANCHESTER – Pemain anyar Manchester United, Alexis Sanchez, tengah mendapatkan gosip yang kurang mengenakan mengenai masalah kepindahannya. Kabar yang beredar adalah kepindahan Sanchez ke Man United dianjurkan oleh salah satu legenda Arsenal, Thierry Henry.

Henry dikabarkan terlibat dalam proses transfer Sanchez dari Arsenal ke Man United. Anggapan tersebut bermula dari pernyataan yang ditulis oleh Sanchez di akun Instagram-nya, @alexis_offcia1.

Pada unggahannya tersebut, Sanchez mengatakan bahwa dirinya dan Henry memiliki alasannya yang sama untuk berganti klub. “Saya ingat pernah berbicara dengan Henry, pemain bersejarah Arsenal. Ia berganti klub dengan alasan yang sama seperti saya dan kali ini merupakan giliran saya,” jelas Sanchez.

Dengan pernyataan tersebut, banyak media yang menyangkutpautkan Henry dengan rumor kepindahan Sanchez ke Man United. Namun hal itu langsung dibantah oleh pemain legendaris asal Prancis tersebut.

Melalui akun Twitter-nya, Henry membantah semua rumor yang menganggap bahwa dirinya menjadi aktor kepindahan Sanchez ke Man United. Bahkan Henry tidak tahu menau mengenai keputusan Sanchez bergabung dengan Setan Merah –julukan Man United.

“Saya tidak perlu menjelaskan hal ini kepada mayoritas penggemar Arsenal. Jujur saya tidak pernah mengatakan kepada Alexis Sanchez untuk meninggalkan Arsenal. Saya tidak tahu dia akan bergabung dengan Man United sampai saya melihatnya di berita,” kata Henry.

I know I don’t need to explain this to the majority of Arsenal fans but contrary to speculation at no time did I tell Alexis Sanchez to leave Arsenal. I had no idea he was going to sign for Man Utd until I saw it on the news like the rest of you.— Thierry Henry (@ThierryHenry) January 23, 2018