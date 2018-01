MANCHESTER – Alexis Sanchez selangkah lagi resmi menjadi bagian dari Manchester United. Pada Minggu 21 Januari 2018, Sanchez diketahui sudah menjalani tes medis di kompleks latihan Man United yang berada di wilayah Carrington, Inggris. Rencananya pada Senin (22/1/2018), winger berpaspor Cile itu akan resmi diperkenalkan sebagai pemain The Red Devils –julukan Man United.

Sehari berselang atau pada Selasa 23 Januari 2018, Sanchez akan mulai berlatih bersama rekan-rekannya. Namun, belum juga resmi diperkenalkan, winger berusia 29 tahun itu dilaporkan sudah mengenakan seragam merah kebesaran Man United.

Dalam foto yang diunggah akun Twitter @TheManUtdWay, Sanchez kedapatan sedang berada di Stadion Old Trafford dengan seragam Man United bernomor pungung7. Sanchez menggunakan nomor keramat Man United yang sebelumnya digunakan pesepakbola legenda seperti Bryan Robson, David Beckham hingga Cristiano Ronaldo.

BACA JUGA: Pogba Ingin Gaji Setara Alexis Sanchez di Manchester United

Pada foto yang beredar, Sanchez tertangkap kamera sedang melakukan selfie. Jelas, hal itu merupakan kabar baik bagi seluruh fans Man United di seluruh dunia.

First glimpses of Alexis Sanchez in a Manchester United kit👀 #AS7 pic.twitter.com/z1qTAnUfPt— The Man Utd Way (@TheManUtdWay) January 21, 2018