MANCHESTER – Manchester City membidik gelandang Schalke 04, Leon Goretzka, untuk didatangkan pada bursa transfer kali ini. Jika Schalke enggan melepas pada bursa transfer musim dingin 2018, The Citizens –julukan Man City– akan mencoba mendatangkan Goretzka pada bursa transfer musim panas 2018.

Jika mendatangkan Goretzka pada musim panas 2018, Man City tak perlu mengeluarkan uang transfer. Hal itu karena kontrak Goretzka bersama Royal Blues –julukan Schalke– akan berakhir pada bursa transfer musim panas 2018. Namun, tak mudah untuk menarik Goretzka. Hal itu karena gelandang berpaspor Jerman itu dibidik Bayern Munich.

Bukan tak mungkin Goretzka lebih memilih membela Bayern. Sebab gelandang berusia 22 tahun itu belum siap melanjutkan karier di luar Jerman. Jika benar Goretzka berseragam Die Roten –julukan Bayern, Man City sudah memiliki rencana cadangan.

BACA JUGA: Zidane Dorong Manajemen Madrid Datangkan Sterling

Seperti diberitakan The Mirror, Jumat (19/1/2018), Man City mengejar tanda tangan gelandang Liverpool, Emre Can. Kondisi yang dialami Goretzka dan Can serupa saat ini, yakni akan habis kontrak pada 30 Juni 2018.

Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda Can akan memperpanjang kontrak bersama The Reds –julukan Liverpool. Gelandang berpaspor Jerman itu bahkan dilaporkan enggan memperpanjang masa bakti bersama Liverpool.

BACA JUGA: Man City Tertarik Datangkan Fred

Namun, Man City tak sendirian dalam usaha mendatangkan Can. Hal itu karena Can juga dibidik Juventus. Bahkan Direktur Umum Juventus Giuseppe Marotta sudah menyatakan ketertarikan kepada pemain jebolan akademi Bayern Munich itu.

Karena itu, Man City harus bekerja keras untuk mengamankan tanda tangan Can. Apalagi Man City saat ini membutuhkan gelandang seperti Can. Saat ini gelandang petarung Man City yakni Yaya Toure dan Fernandinho sudah tak muda lagi dan membuat Man City membutuhkan pemain baru.

(Ram)