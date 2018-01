TURIN – Juventus berpotensi besar kehilangan Paulo Dybala pada bursa transfer musim panas 2018. La Joya –julukan Dybala– disebut-sebut akan melanjutkan karier bersama Manchester United. Bahkan akun Twitter Adidas beberapa hari lalu menulis kalmiat selamat datang untuk Dybala di Theather of Dreams. Kata Theather of Dreams merujuk kepada kandang Man United, Stadion Old Trafford.

Jika Dybala hengkang, Juventus kehilangan sosok second striker. Selain itu, posisi nomor 10 yang saat ini dikenakan Dybala pun otomatis akan lowong. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa yang akan menggantikan posisi Dybala beserta nomor 10 yang ditinggalkan?

Seperti diberitakan Don Balon, Kamis (18/1/2018), Juventus membidik tanda tangan Mesut Ozil (Arsenal) dan Christian Eriksen (Tottenham Hotspur). Nantinya dari dua pemain di atas, salah satunya akan mendarat di Allianz Stadium.

Jika ingin mendapatkan Ozil, negosiasi wajib dilakukan Juventus sejak sekarang. Saat ini kontrak Ozil bersama Arsenal tersisa hingga 30 Juni 2018. Menurut aturan bosman, pemain yang memiliki sisa kontrak enam bulan, bebas bernegosiasi dengan klub lain untuk hengkang pada bursa transfer selanjutnya dengan status bebas transfer.

Bersama Arsenal musim ini, Ozil tampil lumayan. Dari 18 penampilan di Liga Inggris 2017-2018, gelandang berpaspor Jerman itu mengemas empat gol dan lima assist. Untuk mendapatkan Ozil, Juventus memiliki pesaing. Barcelona dan Manchester United disebut-sebut juga tertarik kepada mantan pemain Real Madrid tersebut.

Sementara untuk mendatangkan Eriksen, Juventus membutuhkan biaya besar. Menurut laman transfermarkt, harga Eriksen kini berada di angka 63 juta pounds atau sekira Rp1,1 triliun. Namun, harga tinggi itu sebanding dengan apa yang dapat diberikan gelandang berpaspor Denmark tersebut.

Bersama Tottenham musim ini, Eriksen tampil tajam. Dari 28 pertandingan di semua ajang, gelandang berusia 25 tahun itu mengemas tujuh gol dan delapan assist.

