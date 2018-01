MANCHESTER – Romelu Lukaku tampil impresif di musim perdananya bersama Manchester United. Lukaku diboyong tim berjuluk Setan Merah itu pada bursa transfer musim panas 2017 dengan nilai transfer 75 juta poundsterling atau sekira Rp1,38 triliun.

Mantan pemain Man United, Dwight Yorke optimis Lukaku bisa mencetak 30 gol untuk Setan Merah di musim 2017-2018. Keyakinan Yorke muncul karena pemain berkebangsaan Belgia itu memiliki kemampuan luar biasa di lini depan untuk menghasilkan gol.

Baca juga: Mkhitaryan Siap Pindah ke Arsenal Asalkan Naik Gaji

Yorke mengingatkan Lukaku untuk tampil konsisten bersama Man United terlebih diboyong dengan nilai transfer tinggi. Ia mengaku yakin dengan kemampuan pemain berusia 24 tahun itu untuk berkontribusi lebih bagi Setan Merah di berbagai kompetisi.

“Saya pikir Lukaku telah melakukan kerja yang sangat bagus. Terkadang orang-orang bisa bersikap tidak adil soal jumlah gol dan konsistensi. Namun, situasi itu sering terjadi ketika Anda datang dengan nilai transfer yang tinggi dan bermain di klub seperti Manchester United,” ujar Yorke, mengutip dari Four Four Two, Kamis (18/1/2018).

“Posisi Anda terkadang menjadi tidak aman. Anda pun harus terus tampil konsisten. Jika Lukaku terus tampil baik, saya katakan dia mungkin akan mendekati angka 30 gol bersama Manchester United. Lukaku berada dalam jalan yang benar, namun Lukaku masih muda dan bisa berkembang lebih jauh,” jelasnya.

Baca juga: Phil Jones Sambut Baik Kedatangan Sanchez ke Man United

Hingga pekan ke-23, Man United menempati peringkat dua di klasemen sementara Liga Inggris 2017-2018 dengan raihan 50 poin. Lukaku sejauh ini telah menyumbang 11 gol dan empat assist di pentas Liga Inggris musim ini.

Dalam 32 pertandingan, total Lukaku telah membukukan 17 gol dan lima assist dari semua kompetisi musim ini. Ia memiliki durasi kontrak membela Man United selama lima musim ke depan hingga Juni 2022.

(fmh)