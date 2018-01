LIVERPOOL – Winger berkebangsaan Inggris, Theo Walcott, pada akhirnya resmi berseragam Everton usai segala proses transfernya dari Arsenal dirampungkan. Walcott diboyong Everton dengan mahar 25 juta pounds atau sekira Rp461 miliar.

Bersama Everton, Walcott menandatangani kontrak yang berdurasi 3,5 tahun. Itu berarti, kontrak pemain 28 tahun itu bersama Everton akan berlaku hingga 30 Juni 2021. Di klub berjuluk The Toffees itu Walcott akan mengenakan nomor punggung 11. Ada pun cara pembayaran yang dilakukan Everton adalah dengan membayarkan sejumlah 20 juta pounds di muka, sedangkan 5 juta pounds sisanya menyusul.

Kepindahan Walcott ke Everton tersebut sekaligus mengakhiri masa baktinya kepada Arsenal yang telah berlangsung selama 12 tahun. Pada awalnya, Walcott sempat digadang-gadang bakal menjadi legenda Arsenal berikutnya guna menggantikan peran Thierry Henry.

Namun begitu, nyatanya karier Walcott bersama klub berjuluk The Gunners itu tak berjalan mulus, meskipun sang pemain telah menorehkan sejumlah catatan fantastis. Tercatat, selama 12 tahun membela Arsenal, Walcott telah tampil di sebanyak 396 pertandingan dan mencetak 108 gol. Kendati demikian, di musim ini Walcott justru baru tampil selama 63 menit di ajang Liga Inggris.

🔵 | Welcome to your new home… pic.twitter.com/7Okf2ItZUv— Everton (@Everton) January 17, 2018