MANCHESTER – Manchester United siap memberikan kontrak baru kepada sang penjaga gawang andalan, David de Gea. Bahkan seperti diberitakan The Sun, Sabtu (13/1/2018), The Red Devils –julukan Man United– siap menjadikan De Gea sebagai pesepakbola dengan gaji tertinggi bersama klub yang bermarkas di Stadion Old Trafford itu.

Saat ini, kontrak De Gea berlaku hingga 30 Juni 2019. Ia menerima gaji 210 ribu pounds atau sekira Rp3,85 miliar per pekan. Nantinya, penjaga gawang berpaspor Spanyol itu akan menerima bayaran 300 ribu pounds atau setara Rp5,5 miliar per minggu.

Jumlah itu sudah melebihi gaji tertinggi di skuad Man United saat ini, Paul Pogba. II Polpo –julukan Pogba– menerima bayaran 290 ribu pounds atau sekira Rp5,3 miliar per pekan. Sebenarnya tidak mengherankan Man United berani menggaji De Gea dengan nominal ‘wah’.

Kiper berusia 27 tahun itu merupakan sosok krusial di lini pertahanan Man United. Berkat keberadaan di bawah mistar, butuh usaha keras bagi pemain-pemain lawan untuk merobek gawang Setan Merah. Di musim ini, De Gea sudah tampil di 27 pertandingan dan mencatatkan 15 clean sheet.

Ada alasan Man United ingin menjadikan De Gea sebagai pemain dengan gaji tertinggi. Hal itu merupakan langkah Man United agar De Gea tidak diboyong Real Madrid. Sekadar diketahui, sejak tiga musim lalu, Los Blancos –julukan Madrid– selalu membidik kiper utama Timnas Spanyol itu.

Bahkan pada 2015, De Gea bisa dibilang sudah 50% menjadi milik Madrid. Namun, karena Man United memperlambat pengiriman dokumen transfer De Gea, Madrid pun tak sempat mengirim dokumen tersebut ke FIFA. Alhasil, transfer pun batal terealisasi. Alih-alih meninggalkan Man United, De Gea justru menandatangani kontrak selama empat tahun, dan membuatnya terikat hingga 30 Juni 2019.

Sementara itu, Madrid saat ini sedang membutuhkan figur penjaga gawang jempolan. Keylor Navas dan Kiko Casilla dinilai tak cukup cakap untuk mengawal gawang Madrid. Selain Kepa Arrizabalaga, penjaga gawang AS Roma, Allison, masuk radar Madrid.

(Ram)