REAL Madrid mendominasi nama pemain di UEFA Team of the Year 2017. Dari 11 pemain terbaik yang diumumkan, Los Blancos –julukan Madrid– mengirimkan lima perwakilan. Kelima pemain itu ialah Sergio Ramos, Marcelo Vieira, Luka Modric, Toni Kroos dan Cristiano Ronaldo.

Sebenarnya tidak heran Madrid mendominasi ajang tersebut. Madrid merupakan kampiun Liga Champions 2016-2017. Pemain-pemain di atas memiliki kontribusi besar atas prestasi yang diraih Madrid.

Namun, yang paling kentara jelas Ronaldo. Pesepakbola berusia 32 tahun itu mencetak dua gol saat Madrid mengalahkan Juventus 4-1 di partai puncak. Selain itu, ayah empat anak tersebut juga keluar sebagai top skor kompetisi dengan koleksi 12 gol, unggul satu bola dari Lionel Messi di posisi dua.

Dalam UEFA Team of the Year 2017 ini, terpilih 11 pemain terbaik dalam pola 4-4-2. Pos penjaga gawang dipercayakan kepada kiper Juventus, Gianluigi Buffon. Sementara itu, empat pemain belakang ditempati Dani Alves (Paris Saint-Germain), Ramos (Madrid), Giorgio Chiellini (Juventus) dan Marcelo (Madrid).

Untuk empat gelandang diisi Kevin De Bruyne (Manchester City), Modric, Kroos (Madrid) dan Eden Hazard (Chelsea). Sementara dua posisi penyerang diisi duo tajam yakni Ronaldo (Madrid) dan juga Messi (Barcelona).

Pemilihan pemain-pemain di atas dilakukan pengunjung laman UEFA.com. Total suara yang masuk mencapai 8,779,639. Dari 11 pemain tersebut, ada dua pendatang baru, alias pesepakbola yang baru pertama kali masuk susunan UEFA Team of the Year.

Mereka ialah duo Belgia, Hazard dan De Bruyne. Sementara itu, Buffon tercatat sebagai pesepakbola tertua yang pernah masuk UEFA Team of the Year, yakni 39 tahun. Ini merupakan kelima kali Buffon masuk daftar tersebut. Untuk posisi penjaga gawang, kiper berpaspor Italia itu hanya kalah dari IkerCasillas yang enam kali masuk daftar.

Introducing your 2017 all-star XI after a record 8.8m votes!