TURIN – Juventus selangkah lagi mendapatkan Emre Can dari Liverpool. Seperti diberitakan Calciomercato, Kamis (11/1/2018), Bianconeri –julukan Juventus– tinggal menyelesaikan satu tahapan lagi untuk mendatangkan gelandang berpaspor Jerman itu. Tahapan yang dimaksud ialah lama kontrak yang didapatkan Can bersama Juventus

Ada dua opsi soal kontrak yang akan diterima Can bersama Juventus. Opsi pertama, Can akan dikontrak selama empat tahun dengan opsi perpanjangan. Sementara opsi kedua, Can akan menerima kontrak lima tahun dari kampiun Liga Italia enam musim terakhir tersebut.

Jika urusan di atas dapat terselesaikan, Juventus otomatis mengalahkan Manchester City dan Inter Milan yang juga meminati gelandang berusia 23 tahun itu. Untung bagi Juventus, karena mereka tak perlu mengeluarkan uang transfer untuk mendaratkan Can ke Allianz Stadium. Hal itu karena kontrak Can bersama Liverpool akan berakhir pada 30 Juni 2018.

Menurut aturan bosman, seorang pemain yang kontraknya akan berakhir enam bulan lagi, bebas melakukan negosiasi dengan klub lain. Karena itu, Can diizinkan bernegosiasi dengan Juventus untuk hengkang pada bursa transfer musim panas 2018.

Kehadiran Can sangat dibutuhkan Juventus untuk mengawal lini sentral. Dalam pola 4-2-3-1 racikan Massimiliano Allegri, Can dapat dimainkan sebagai satu dari dua gelandang double pivot. Can yang terkenal stylish dapat diduetkan dengan gelandang pekerja keras macam Claudio Marchisio, Sami Khedira dan Blaise Matuidi.

Saat ini, Juventus memiliki gelandang stylish atas nama Miralem Pjanic. Namun, sangat riskan jika terus-menerus mengandalkan pesepakbola berpaspor Bosnia-Herzegovina itu. Dengan hadirnya Can musim depan, Juventus boleh mengapungkan misi mereka di setiap musim: menjadi yang terbaik di tiga kompetisi berbeda. Sebut saja Liga Italia, Coppa Italia dan Liga Champions.

Can sendiri didatangkan Liverpool dari Bayer Leverkusen pada bursa transfer musim panas 2014. Selama tiga setengah musim membela Liverpool, Can mengemas 12 gol dan 10 assist dari 155 penampilan.

