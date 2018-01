LIVERPOOL – Penggawa Liverpool, Philippe Countinho tengah dirumorkan menjadi incaran Barcelona di bursa transfer musim dingin 2018. Berdasarkan laporan Onda Cena Radio, Barca siap memberikan penawaran kepada pemain berpapsor Brasil itu mencapai 180 juta euro atau sekira Rp2,9 triliun.

Barca memang ingin menambah daya gedor mereka dengan merekrut sejumlah pemain anyar. Namun, klub berjuluk Blaugrana itu sedang memprioritaskan Coutinho sebagai perburuan utama di jendela transfer pemain.

Meski begitu, pelatih Liverpool, Jurgen Klopp mengatakan dirinya tak ingin ambil pusing mengenai rumor kepindahan Coutinho ke Barca. Ia tak ingin larut dalam berbagai spekulasi proses transfer pemain berpaspor Brasil tersebut.

Klopp menuturkan tak akan ikut campur dengan keputusan Coutinho jika ingin memutuskan hengkang dari Liverpool dalam waktu dekat. Namun, pelatih berkebangsaan Jerman itu bakal mengantisipasi kepergian anak didiknya tersebut dengan mengadakan pembicaraan kepada pihak manajemen klub.

“Saya tidak tertarik berbicara mengenai Barcelona, maaf. Apa yang bisa saya katakan mengenai apa yang mereka lakukan? Situasi itu selalu sama. Di musim ini, Coutinho yang menjadi bahan spekulasi. Tahun berikutnya akan menjadi sosok lain,” ujar Klopp, mengutip dari Four Four Two, Jumat (5/1/2017).

“Tidak ada hal yang bisa saya katakan sampai ada sesuatu yang harus saya katakan. Itulah posisi saya. Apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak berbicara mengenai situasi permainan seperti ini,” sambungnya.

Hingga paruh musim ini, Coutinho telah mencetak tujuh gol dan tujuh assist dari 14 penampilan di Liga Inggris 2017-2018. Sementara di pentas Liga Champions musim ini, ia baru menghasilkan lima gol dan dua assist dari lima pertandingan.

