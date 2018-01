ACCRA – Winger andalan Liverpool, Mohamed Salah (Mesir) berhasil meraih predikat sebagai pemain terbaik Afrika 2017. Ia telah menyingkirkan rekan setimnya Sadio Mane (Senegal) dan penggawa Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon).

Federasi Sepakbola Afrika (CAF) menilai Salah layak mendapat penghargaan tersebut lantaran sukses mengantarkan Tim Nasional (Timnas) Mesir lolos ke putaran final Piala Dunia 2018 di Rusia. Ia mencetak dua gol bagi kemenangan Mesir 2-1 atas Kongo di babak kualifikasi pada Oktober 2017.

Selain di level Timnas, Salah juga menunjukkan penampilan gemilangnya bersama klub yang dibelanya sepanjang 2017. Saat masih berseragam AS Roma, ia telah menyumbang 10 gol pada kurun waktu Januari hingga Mei 2017.

Selanjutnya, Salah direkrut Liverpool pada bursa transfer musim panas 2017. Ia pun langsung memberikan perfoma impresif di musim perdananya bersama The Reds -julukan Liverpool- dengan mencetak 23 gol dan delapan assist dari 29 penampilan di berbagai kompetisi.

(Foto: AFP)

Menanggapi prestasinya pada tahun lalu, Salah mengaku bangga dengan status sebagai pemain terbaik Afrika 2017. Ia menyebut dirinya memang berambisi untuk meraih penghargaan tersebut.

Salah menyampaikan dirinya berusaha keras untuk bermain bagus di semua ajang. Ia juga menilai Timnas Mesir layak lolos ke Piala Dunia 2018.

“Saya selalu ingin berada di sini (meraih trofi pemain terbaik Afrika). Saya menempatkan diri di bawah tekanan dan mengambil risiko. Saat ini saya memiliki ambisi untuk menjadi pemain terbaik Mesir dalam sejarah,” ungkap Salah, mengutip dari Soccerway, Sabtu (6/1/2018).

“Saya pikir kami memiliki tim nasional yang bagus. Kami tampil baik di Piala Afrika dan Kualifikasi Piala Dunia 2018. Kami pantas mendapatkannya,” tutup pemain berusia 25 tahun tersebut.

Mohamed Salah is the African Player of the Year 2017 #aiteoCAFawards2017 pic.twitter.com/WswmPqcZBY— CAF (@CAF_Online) 4 Januari 2018