MUNICH – Proses peminjaman James Rodriguez dari Real Madrid ke Bayern Munich dilakukan pada bursa transfer musim panas 2017. Ia pun bakal membela Die Roten -julukan Bayern- selama dua musim hingga Juni 2019.

James mengaku dirinya masih betah membela Bayern dan belum memikirkan lebih jauh untuk kembali ke Madrid. Pemain berkebangsaan Kolombia itu menilai dirinya nyaman dapat membela Bayern terlebih mendapat rekan-rekan setim yang tampil padu.

Baca juga: James Rodriguez Tolak untuk Kembali ke Real Madrid

“Saya akan bertahan karena bahagia di Bayern Munchen. Saya tidak ingin berpikir mengenai hal lainnya. Saya memiliki perasaan yang sangat baik di tim. Saya berharap segala sesuatunya bisa berjalan baik pada paruh kedua musim,” ungkap James, seperti dilansir Four Four Two, Sabtu (6/1/2018).

James pun bertekad untuk meraih banyak prestasi gemilang bersama Bayern. Bahkan, ia juga ingin mengantarkan Die Roten meraih trofi Liga Jerman dan Liga Champions di musim ini.

“Saya ingin mencapai banyak hal bersama Bayern Munchen. Saya sangat menyukai Liga Jerman. Anda akan selalu bermain melawan tim-tim yang bagus. Liga Jerman merupakan liga yang hebat,” jelasnya.

Baca juga: Jadi Pelatih Baru Bayern Munich, Jupp Heynckes Janji Akan Bantu James Rodriguez Tampil Lebih Baik

Baca juga: Messi Kalem Coutinho Terima Gaji Besar di Barcelona

Hingga paruh pertama musim ini, James menyumbang dua gol dan tiga assist dari 12 pertandingan di Liga Jerman 2017-2018. Ia juga baru menghasilkan satu assist di pentas Liga Champions musim ini.

James diboyong Madrid dari klub asal Prancis, AS Monaco pada bursa transfer musim panas 2014 dengan nilai transfer 75 juta euro atau sekira Rp1,2 triliun. Namun, ia justru tampil kurang maksimal di akhir musim lalu lantaran mencetak 11 gol dan 13 assist dari 33 laga di berbagai kompetisi. Akhirnya, ia pun dipinjamkan ke Bayern.

(fmh)