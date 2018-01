MANCHESTER – Manchester City akan menjamu Watford pada Rabu 3 Januari 2018 dini hari WIB. Pelatih Man City, Josep Guardiola, berhadap skuadnya dapat meraih kemenangan dalam laga yang berlangsung di Etihad Stadium itu.

Kemenangan tentu diharapkan Guardiola karena pada laga sebelumnya, Man City harus kehilangan tiga poin. Sebab, saat menghadapi Crystal Palace, Man City tak dapat mencetak satu pun gol hingga laga berakhir 0-0. Selain harus kecewa karena kehilangan dua poin, skor imbang pada laga pekan ke-21 Liga Inggris 2017-2018 ini juga membuat mimpi Man City untuk meraih 19 kemenangan beruntun sirna.

Pelatih berkepala plontos itu yakin anak asuhnya akan segera bangkit kembali. Man City akan kembali meraih kemenangan demi mengukuhkan posisi mereka yang saat ini berada di tempat pertama pada klasemen sementara Liga Inggris 2017-2018.

"Karakter kami selalu ada, Anda tidak akan memiliki karakter dan membuat angka seperti yang kami lakukan pada musim ini," ujar pelatih berpaspor Spanyol itu, sebagaimana dikutip dari Four Four Two, Selasa (2/1/2018).

"Karakter yang harus Anda buktikan setiap saat, sekali lagi, klub-klub besar segera melupakan kekalahan atau kemenangan yang diraih, mereka hanya memikirkan pertandingan berikutnya, dan itulah yang ingin kita lakukan di klub ini," lanjutnya.

Harapan Guardiola untuk meraih kemenangan saat menghadapi Watford mungkin saja terwujud. Skuad Man City jauh lebih diunggulkan dibandingkan Warford. Saat ini, Watford sendiri terpaut 34 poin dari Man City yang berada di puncak klasemen.

Meski begitu, Guardiola mengaku enggan menganggap remeh Watford. Sebab, segala hal bisa terjadi di Liga Inggris. Karena itu, ia pun meminta anak asuhnya fokus berlatih agar bisa tampil optimal dan melanjutkan tren positif Man City yang belum pernah kalah di Liga Inggris 2017-2018.

"Kami berada dalam posisi yang baik, saya telah berkali-kali mengatakan kepada para pemain untuk tidak memikirkan gelar. Bukan memenangkan gelar, mereka harus fokus pada pertandingan berikutnya. Begitu juga dengan sekarang, mereka harus mengetahui apa yang harus dilakukan untuk melawan Watford,” tutur Guardiola.

"Jika Anda berpikir cara mengalihkan perhatian dari hasil sebelumnya, itu adalah kesalahan besar. Kami hanya perlu fokus ke depan untuk memperbaiki kesalahan kami saat menghadapi Crystal Palace. Dan di akhir musim kami akan melihat hasilnya," tukasnya.

(Ram)