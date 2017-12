TURIN – Dalam beberapa pertandingan terakhir, striker Juventus, Paulo Dybala, tak lagi terlihat banyak dimainkan oleh sang pelatih, Massimilano Allegri. Berbagai spekulasi pun bermunculan menanggapi situasi tersebut, dari mulai melempemnya Dybala hingga keretakan hubungan dengan Allegri.

Spekulasi pertama sebenarnya cukup banyak mengandung kebenaran. Pasalnya, kegarangan yang ditunjukkan Dybala di awal musim, tak bisa berlanjut hingga bulan-bulan berikutnya. Tercatat, sejak Oktober 2017 hingga saat ini, striker asal Argentina itu baru mencetak tiga gol, dengan rincian dua gol di Liga Italia, serta satu lainnya di Coppa Italia.

Tak ayal, penurunan performa yang dialami Dybala membuat Allegri membangkucadangkannya untuk sementara waktu. Namun, hal tersebut justru memunculkan kabar lain yang menyebutkan Allegri memiliki permasalahan dengan pemainnya tersebut.

Menyikapi kabar tersebut, Allegri menjelaskan bahwa hubungannya dengan Dybala tak mengalami perubahan. Menurutnya, penurunan performa Dybala terjadi lantaran sang pemain tidak siap menerima dirinya dibandingkan dengan nama-nama besar seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan Neymar da Silva.

Pada awal musim, Dybala memang tampil cemerlang dan menuai banyak sanjungan. Pasalnya, dalam empat laga awal di Liga Italia, striker 24 tahun telah menorehkan dua kali hattrick dan mengemas total delapan gol. Tak ayal, Dybala pun kerap disebut-sebut bakal menggantikan dominasi Ronaldo dan Messi dalam memenangkan Ballon d’Or.

“Hubungan dengannya jelas belum berubah. Dybala datang ke Juventus tiga tahun lalu dan saya kira dia banyak berkembang. Juventus menaruh perhatian pada kualitasnya dan dia memberikan banyak untuk Juventus, Menurut pendapat saya, dia masih memiliki margin yang besar untuk berkembang,” ungkap Allegri, mengutip dari Four Four Two, Sabtu (30/12/2017).

“Perbandingan yang dibuat di awal musim ini merusak Paulo, namun beruntungnya dia seorang pemain yang pintar dan memahami bahwa Anda tidak bisa membandingkan pemain 24 tahun dengan dua monster sacral sepakbola (Messi dan Ronaldo), yang telah memenangkan 10 Ballon d’Or,” lanjut mantan pelatih AC Milan itu.

“Ditambah lagi terdapat Neymar yang memiliki kualitas tak jauh berbeda. Jadi, Paulo harus membuat jalannya sendiri dan tidak bisa dibandingkan dengan pemain lainnya. Dia memiliki kualitasnya sendiri, dia seorang pemain yang luar biasa,” tuntas Allegri.

