LIVERPOOL – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp memuji penampilan anak didiknya, Roberto Firmino yang tampil impresif di laga kontra Swansea City, pada Rabu 27 Desember 2017 dini hari WIB. Dalam laga tersebut, Firmino mencetak brace di menit 52 dan 66.

Liverpool pun meraih kemenangan besar atas Swansea di Stadion Anfield dengan lima gol tanpa balas. Selain Firmino, gol-gol The Reds -julukan Liverpool- diciptakan Philippe Coutinho (6’), Trent Alexander Arnold (65’), dan Alex Oxlade Chamberlain (82’).

Klopp mengaku senang atas penampilan Firmino yang dapat mencetak dua gol bagi kemenangan Liverpool atas Swansea. Ia menilai pemain berusia 26 tahun itu dapat membantu timnya untuk mengatasi lawan.

“Saya mengapresiasi semua perjuangan dan penampilan Firmino, dia mencetak dua gol. Saya senang dengan performanya, tetapi tidak ingat berapa gol yang telah dia cetak,” kata Klopp, seperti dilansir Four Four Two, Kamis (28/12/2017).

“Saya pikir, Firmino selalu aktif membantu rekan-rekan satu tim. Dia selalu ada dan kerap membantu tim keluar dari situasi yang sangat berbahaya untuk kami,” sambungnya.

“Sebagai contoh, pada babak pertama dia membantu di posisi bek kanan juga bek kiri. Firmino berada di semua tempat. Setelah itu, dia mencetak dua gol. Saya merasa cukup puas,” lanjut Klopp.

Secara keseluruhan, Firmino menyumbang 14 gol dan delapan assist di semua kompetisi awal musim ini. Pemain berpaspor Brasil itu didatangkan Liverpool dari klub asal Jerman, Hoffenheim pada jendela transfer musim panas 2015 dengan durasi kontrak selama lima musim hingga Juni 2020.

