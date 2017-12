TURIN – Tentunya tak ada yang meragukan bahwa striker Manchester United, Zlatan Ibrahimovic, merupakan salah satu striker terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepakbola. Pasalnya, pria yang akrab disapa Ibra itu kerap mempersembahkan trofi kepada setiap tim yang dibelanya.

Tidak hanya itu, Ibra juga kerap menjadi top skor dalam sebuah kejuaraan. Memiliki tubuh yang tinggi, Ibra mampu melesakkan gol dari berbagai sisi, baik menggunakan kepalanya atau pun kedua kakinya. Kendati demikian, tak banyak yang mengetahui bahwa striker berkebangsaan Swedia itu ternyata sempat memiliki permasalahan menendang bola.

Kondisi tersebut disampaikan oleh mantan pelatih Ibra di Juventus, Fabio Capello. Seperti diketahui bahwa Ibra pernah menghabiskan waktu bermain untuk Juventus selama dua musim, yakni sejak 2004-2006. Kala itu, Ibra diboyong Juve dari Ajax Amsterdam dengan mahar 16 juta euro.

Kehadiran Ibra ke Juventus sebenarnya merupakan permintaan dari Capello. Pelatih berpaspor Italia itu mengaku bahwa ia sudah meminati Ibra saat dirinya masih menjadi pelatih di AS Roma. Namun demikian, keinginan Capello tersebut baru terwujud saat dirinya sudah di Juventus.

Capello mengaku bahwa ia menyukai cara bermain Ibra sejak masih di Ajax. Capello mengungkapkan bahwa pada saat itu tidak ada yang akan memprediksi Ibra akan menjadi pemain yang sukses, mengingat sikapnya yang sulit diatur. Namun begitu, Capello tetap menginginkan Ibra berada dalam skuadnya.

Ketika pertama kali tiba di Juventus, Capello mengungkapkan kalau Ibra memiliki tendangan yang sangat buruk. Diakui oleh pelatih 71 tahun bahwa sang striker memang memiliki tendangan yang kuat, namun disayangkan akurasinya buruk.

“Ketika Ibrahimovic tiba di Juventus, dia buruk dalam hal menendang. Mino Raiola (agen dari Ibra) mengatakan kepada saya: ‘Zlatan benar-benar kuat; dia mematahkan tangan penjaga gawang.’ Saya berkata padanya: ‘dengarkan saya, sejauh ini dia hanya memecahkan jendela gym!” ucap Capello, menyadur dari Four Four Two, Senin (25/12/2017).

“Lalu Ibrahimovic mulai berlatih menendang setiap hari dan tentunya, seperti yang semua orang ketahui, dia banyak berkembang. Saya menargetkan Ibra ketika masih berada di Roma. Juventus membuat pembelian yang luar biasa: mereka membelinya dengan harga 16 juta euro, bisa dicicil sebanyak empat kali,” tuntas Capello.

(fmh)