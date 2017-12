MANCHESTER – Gelandang Manchester United, Ander Herrera, menulis sebuah pesan Natal untuk para penggemarnya. Pesan itu disampaikan Herrera lewat tweet di akun Twitter pribadinya, @AnderHerrera.

Namun tampaknya, pesan tersebut tak hanya berisi ucapan selamat Natal semata. Lewat tweet itu, Herrera menyematkan kata-kata yang diduga kuat untuk mantan pemain Manchester United, Gary Neville.

β€œSelamat Natal untuk semua orang, termasuk yang mencoba untuk menciptakan cerita yang tidak pernah terjadi," tulis Herrera di akun Twitter pribadinya, sebagaimana dikutip dari Soccerway, Senin (25/12/2017).

Happy Christmas to everyone, including the ones that try to invent stories that never happened πŸ‘πŸΌπŸ˜˜πŸ‘πŸΌπŸ˜˜πŸ‘πŸΌ #sofunny #trytobehappyanddontlye