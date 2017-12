MANCHESTER – Penampilan Manchester City memang menjadi daya pikat di Liga Inggris musim ini. Maklum saja, Man City belum menderita kekalahan hingga pekan ke-19 dan mereka berhasil mengoleksi 18 kemenangan dengan satu raihan imbang.

Bahkan hingga hampir menutup paruh musim pertama, Man City mampu mengalahkan tim yang notabenenya menjadi saingan terberatnya. The Big Six, begitu panggilan enam tim terbesar di Liga Inggris, mampu dikalahkan oleh The Citizens –julukan Man City.

Kemenangan terbesarnya ditorehkan Man City saat mengalahkan Liverpool dengan skor 5-0. Dengan penampilan tersebut, mantan pemain Arsenal yang kini terkenal menjadi seorang pandit sepakbola, Paul Merson, memberikan prediksinya mengenai laga Man City berikutnya kontra Newcastle United.

Menurut Merson, Man City diprediksi akan menang dengan skor besar yakni 4-0. Hal itu didasarkan pada penampilan The Citizens –julukan Man City– saat melumat AFC Bournemouth dengan empat gol tanpa balas. Padahal Man City turun dengan skuad pelapis keduanya.

Meski demikian, Merson memprediksi akan ada perlawanan yang kuat dari sang tuan rumah. Pasalnya, The Magpies –julukan Newcastle– baru meraih kemenangan atas West Ham United di kandang mereka –St. James Park– dengan skor 3-2.

Selain itu, Man City juga akan mendapatkan perlawanan yang cukup sengit karena mereka diprediksi akan tampil bertahan. Dengan demikian, Merson meminta Manchester Biru untuk tetap waspada saat menghadapi Newcastle.

“Man City bermain dengan pemain pelapis kedua mereka dan masih bisa mengalahkan Bournemouth 4-0 pada hari Sabtu. Mereka mungkin akan menang lagi dengan skor 4-0 atas Newcastle. Tapi mungkin akan sulit karena mereka (Newcastle) memiliki hasil yang bagus saat mengalahkan West Ham,” ujar Merson, mengutip dari HITC, Senin (25/12/2017).

“Masalahnya adalah Newcastle akan menahan 10 pemain mereka di belakang tapi Anda akan melihat pertarungan sengit itu hingga akhir. Man City tetap tidak akan berhenti tapi juga tetap akan mewaspadai Newcastle yang memiliki kemenangan atas West Ham,” tutupnya.

(fmh)