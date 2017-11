MANCHESTER – Pesepakbola legenda Manchester United, Gary Neville, sedikit memberi analisis mengapa eks timnya takluk 0-1 dari Chelsea di pekan 11 Liga Inggris 2017-2018, Senin 6 November 2017 dini hari WIB. Neville menilai Man United takluk kalah karena gelandang mereka kalah bersaing dengan pemain tengah Chelsea.

Dalam laga tersebut, pelatih Man United Jose Mourinho menempatkan dua gelandang tengah dalam pola 3-4-1-2 yakni Nemanja Matic dan Ander Herrera. Keduanya ternyata dikurung tiga gelandang Chelsea. Sebut saja N’Golo Kante, Timoue Bakayoko dan Cesc Fabregas.

Alhasil, Matic dan Herrera gagal mengkreasi serangan. Sepanjang laga, Manchester Merah hanya melepaskan dua shot on target, berbanding delapan milik The Blues –julukan Chelsea. Karena itu tidak heran Chelsea menang 1-0 via gol Alvaro Morata pada menit 55.

“Saya pikir lini sentral Man United dimatikan pemain tengah Chelsea. Saya pikir, Matic, Herrera dan Mkhitaryan benar-benar disergap,” kata Neville mengutip dari Sky Sports News, Selasa (7/11/2017).

“Sementara di saat yang bersamaan, N’Golo Kante menjalankan tugasnya secara brilian. Bakayoko tidak berhenti berlari, Eden Hazard dan Cesc Fabregas mengontrol jalannya pertandingan. Jika ingin mendominasi pertandingan, Anda bisa meniru apa yang dilakukan Chelsea,” lanjut mantan pelatih Valencia itu.

Setelah kekalahan dari Chelsea, Manchester Merah tercecer dari persaingan juara Liga Inggris 2017-2018. Saat ini Man United memang duduk di posisi dua dengan koleksi 23 angka, namun terpaut delapan poin dari Manchester City di puncak.

(Ram)