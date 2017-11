LONDON – Penampilan Manchester United di pekan ke-11 Liga Inggris 2017-2018 pada akhir pekan lalu memang sangat mengecewakan. Minim kreativitas, The Red Devils –julukan Manchester United– menyerah 0-1 dari Chelsea di Stamford Bridge.

Gol Alvaro Morata di menit 55 membuat Man United arahan Jose Mourinho harus pulang dari lawatan ke London dengan tangan hampa. Dengan kekalahan ini, Ander Herrera dan kolega pun mulai dikejar rival-rival mereka di papan klasemen Liga Inggris 2017-2018.

Man United masih bercokol di peringkat dua, namun poin mereka kini sama dengan Tottenham Hotspur yang ada di peringkat tiga.

Well, seluruh penggawa Man United bisa dibilang tampil standar di markas Chelsea. Sering melakukan pelanggaran-pelanggaran tak perlu di lini pertahanan, lini serang Setan Merah juga tumpul. Di lini vital, gelandang-gelandang Chelsea juga sukses mendikte permainan.

Ada Romelu Lukaku yang kembali puasa gol, Ander Herrera yang kerap ceroboh, dan Phil Jones yang sering tidak disiplin dalam me-marking lawan. Tak ketinggalan, Jesse Lingard yang hanya tampil selama 12 menit sebagai pemain pengganti pun jadi sorotan. Bahkan, Lingard sampai di-bully di media sosial Twitter!

Dalam sebuah momen counter-attack cepat Chelsea, Lingard tertangkap kamera kalah adu lari dengan wasit Antony Taylor yang sudah berusia 39 tahun!

Momen yang kemudian menjadi viral di Twitter karena diunggah banyak akun ini, tentu menunjukkan betapa bagusnya kebugaran wasit yang dimiliki Premier League. Namun, ini jelas menjadi momen yang sangat memalukan bagi Lingard.

Sang winger sendiri baru berusia 24 tahun, dan selama ini dikenal punya pace yang cukup mumpuni. Namun dalam momen tersebut, pemain Timnas Inggris itu seperti winger gaek yang sudah melewati masa emasnya.

Pengguna Twitter pun langsung merespons hal ini, lebih cepat dari usaha Lingard untuk kembali ke daerah pertahanan Man United. Satu fans bahkan menyejajarkan wasit Taylor dengan fullback Arsenal yang dikenal memiliki sprint sangat cepat, Hector Bellerin. Duh, ada-ada saja!

Oddly there's no GIFs of Lingard diving yesterday so here he is being left for dead by 39 year old Anthony Taylor.pic.twitter.com/toCMjxlc0l — TheHippokloppamus (@Hippokloppamus) November 6, 2017