SEPAKBOLA merupakan olahraga terpopuler di dunia yang kerap membawa kebahagian. Ketika tim favorit Anda menang misalnya, atau saat Anda berlaku sebagai fans netral, menyaksikan pertandingan yang amat mengibur.

Sepakbola juga tentu bisa membawa kesedihan, saat tim kesayangan Anda kalah secara dramatis misalnya, atau ketika tampil sangat mengecewakan di sebuah laga.

Dan sepakbola ternyata juga bisa membuat insan pencintanya berurai air mata alias menangis. Well, berikut lima momen yang membuat dunia sepakbola menangis, sebagaimana dilansir Sportskeeda:

5. Billy Sharp mendedikasikan gol untuk mendiang sang anak

Penyerang berkebangsaan Inggris, Billy Sharp mencetak gol untuk Doncaster Rovers dalam laga Divisi Championship kontra Middlesbrough pada Oktober 2011. Namun, sang pemain malah menangis dan terlihat amat sedih. Apa pasal?

Rekan-rekan Sharp sendiri sibuk memeluk Sharp, juga dengan mata berkaca-kaca. Dan sekira 9.000 penonton yang memadati Keepmoat Stadium pun kompak memberikan applause sambil coba menepis keharuan.

Ternyata, dua hari sebelum laga ini, bayi laki-laki Sharp yang bernama Luey Jacob Sharp, meninggal dunia. Sharp pun mendedikasikan golnya ini untuk sang anak.

Meski diselimuti rasa duka, Sharp sendiri memang tetap ngotot ingin tampil di laga ini. Selain karena menjadi kapten timnya, ia pun punya tekad bikin gol untuk sang anak. Tekadnya tercapai ketika ia mencetak gol pada menit ke-14.

Dengan penuh emosi, Sharp pun langsung menghadap ke arah penonton. Ia membuka kostum, dan kemudian menunjukkan tulisan di kaus dalamnya yang bertuliskan "That's for you, Son".

Ada pengecualian juga untuk partai sarat emosional ini. Biasanya, wasit memberikan kartu kuning jika ada pemain yang melakukan selebrasi berlebihan, termasuk juga jika membuka jersey.

Namun, kali ini wasit Darren Deadmen memberikan toleransi luar biasa. Ia membiarkan Sharp membuka kostum, memperlihatkan tulisan di kaus dalamnya, dan membiarkan Sharp menikmati momen tersebut.

4. Meninggalnya Bradley Lowery

Ini merupakan kejadian teranyar yang membuat dunia sepakbola menangis. Fans cilik Sunderland, Bradley Lowery akhirnya menyerah dengan penyakit kanker yang diidapnya. Sepakbola Inggris –dan tentunya dunia– pun berduka setelah Lowery mengembuskan nafas terakhirnya pada awal Juli 2017.

Lowery yang baru berusia lima tahun itu, memang menjadi sorotan karena perjuangannya melawan penyakit kanker.

Singkat cerita, Lowery didiagnosis menderita neuroblastoma, sebuah kanker yang langka pada 2013 silam. Kecintaannya terhadap sepakbola dan kisahnya yang menginspirasi, membuat Lowery sempat dijadikan maskot Sunderland.

Dia pun sangat dicintai oleh fans Sunderland. Bahkan, Lowery sempat disambut bak tamu penting dan mendapat kesempatan untuk mendampingi pemain favoritnya, yakni striker gaek Jermain Defoe yang akhirnya pindah ke Bournemouth pada musim panas lalu.

3. Bocah Kolombia membuat Radamel Falcao Terharu

Pada awal 2014, Radamel Falcao diragukan untuk tampil membela Timnas Kolombia di Piala Dunia 2014 Brasil. Ini lantaran bomber berjuluk El Tigre itu mengalami cedera ligamen parah saat memperkuat AS Monaco di Liga Prancis.

Meski masih menjalani terapi agar mempercepat penyembuhan lututnya di kota Madrid, Falcao masih menyempatkan diri bertemu penggermarnya.

Bocah asal Bogota, Kolombia yang akhirnya berhasil bertemu dengannya memang bukan sembarangan, melainkan fan berat yang memiliki lebih dari 130 foto dan kliping koran terkait Falcao terpajang di dinding kamarnya.

Berkat bantuan Revel Foundation, bocah 13 tahun bernama Michael Steven tersebut akhirnya meledak tangisnya saat bertemu langsung dengan sang idola. Kerasnya tangis seru sempat membuat heran anak-anak lain yang memang juga berkesempatan bertemu dengan El Tigre.

Pada akhir pertemuan tersebut, Steven juga sempat memegang lutut Falcao sambil mendoakan agar dirinya dapat sembuh dengan cepat. Steven berharap agar di Piala Dunia nanti, negaranya Kolombia dapat diperkuat sang bomber.

Falcao sendiri pun terlihat amat terharu mendengar celotehan sang bocah dan terlihat berusaha keras untuk menahan tangis.

Well, Falcao akhirnya harus absen dari gemerlap Piala Dunia setelah ia menolak untuk pergi ke Brasil lantaran merasa tidak fit dan akan menjadi beban bagi rekan-rekan setimnya. Ya, ini murni keputusannya, sebagaimana sang bomber sejatinya telah masuk dalam preliminary squad pilihan pelatih Jose Pekerman.

2. Appie Nouri Kolaps di Lapangan

Awan kelam menaungi klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam pada Juli 2017. Pasalnya, salah satu bintang muda mereka, Abdelhak Nouri berada dalam kondisi kritis.

Nouri yang baru berusia 20 tahun itu mengalami serangan jantung saat membela Ajax pada laga pramusim jelang musim 2017-2018 kontra Werder Bremen di Lindenstadion, Eisenstadt, Austria.

Gelandang yang juga fasih bermain sebagai winger ini pun kolaps di tengah lapangan saat laga memasuki menit ke-80. Sempat cukup lama mendapatkan treatment dari tim medis Ajax, Nouri akhirnya dibawa ke rumah sakit dalam keadaan koma dengan menggunakan helikopter.

Pada awalnya, Ajax mengabarkan bahwa Nouri dalam kondisi stabil, membantah isu yang menyebut pemain Timnas Belanda U-19 keturunan Maroko itu mengalami masalah pada otaknya.

Akan tetapi, kondisi Nouri semakin memburuk. Ajax kemudian mengumumkan via Twitter resmi mereka, bahwasanya pemain yang akrab disapa Appie itu telah didiagnosis mengalami kerusakan otak permanen. Kerusakan ini amat serius dan sulit untuk disembuhkan.

Usut punya usut, penyebab buruknya keadaan Nouri adalah karena kurangnya asupan oksigen ke otak saat ia mengalami kejadian nahas tersebut.

Sebagai informasi, Nouri telah melakoni debut bersama tim utama Ajax di musim lalu, meski ia menghabiskan sebagaian besar musim 2016-2017 bersama Jong Ajax (tim muda atau tim reserves Ajax) yang berlaga di Eerste Divisie, yang merupakan kompetisi kasta kedua Belanda di bawah Eredivisie.

Hebatnya, Nouri terpilih sebagai pemain terbaik Eerste Divisie musim 2016-2017! Well, ini jelas merupakan bukti nyata bahwa Nouri memang merupakan salah satu pemain muda berbakat di Belanda.

(rul)