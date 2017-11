LONDON – Pelatih Chelsea, Antonio Conte, memberi alasan tidak menyertakan David Luiz saat timnya mengalahkan Manchester United 1-0 di pekan 11 Liga Inggris 2017-2018, Senin (6/11/2017) dini hari WIB. Conte mengaku itu karena masalah taktik dan tak ada masalah sama sekali antara dirinya dengan bek berpaspor Brasil itu.

Dalam laga yang berlangsung di Stamford Bridge tersebut, Conte lebih memilih memainkan trio Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen dan Gary Cahill untuk mengawal pertahanan. Bahkan ketimbang menyertakan David Luiz di bangku cadangan, Conte lebih memilih membawa bek berusia 17 tahun, Ethan Ampadu.

"Ini sangat sederhana. Pelatih harus membuat keputusan terbaik untuk tim. Malam ini keputusan terbaik adalah bermain dengan Christensen dan memiliki Ampadu di bangku cadangan, pemain muda, pemain bagus untuk masa sekarang dan masa depan,” kata Conte mengutip dari laman resmi Chelsea, Senin (6/11/2017).

"Mungkin di masa depan saya bisa memutuskan dengan cara yang berbeda, atau melanjutkan dengan cara ini. Saya harus mengambil keputusan terbaik untuk klub, bukan untuk satu pemain. Terkadang saya bisa membuat kesalahan atau terkadang saya bisa melakukan yang terbaik. Itu hanya keputusan taktis,” lanjut Conte.

Meski begitu, keputusan Conte tidak membawa Luiz diyakini ada hubungannya atas hasil minor yang dialami Chelsea di matchday keempat Grup C Liga Champions 2017-2018 tengah pekan lalu. Dalam laga kontra AS Roma itu, The Blues –julukan Chelsea– takluk 0-3.

Luiz berandil besar atas gol pertama dan kedua Roma yang dicetak Stephan El Shaarawy. Saat itu Luiz gagal mengawal Edin Dzeko sehingga penyerang Bosnia-Herzegovina itu memberikan umpan sundulan ke El Shaarawy untuk melepaskan sepakan keras dari luar kotak penalti.

Sementara di gol kedua, mantan bek Benfica itu tidak berada di posisinya sehingga El Shaarawy membobol gawang Chelsea kawalan Thibaut Courtois. Karena itu, Luiz harus menjadikan laga melawan Roma sebagai bahan evaluasi demi merebut kembali starting XI Chelsea.

