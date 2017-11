LONDON – Penampilan buruk Romelu Lukaku mewarnai kekalahan 0-1 Manchester United dari Chelsea pada laga pekan ke-11 Liga Inggris 2017-2018, kemarin malam WIB. Gol tunggal Alvaro Morata membuat Setan Merah harus pulang dari lawatan ke Stamford Bridge dengan tangan hampa.

Dengan kekalahan ini, Man United pun mulai dikejar rival-rival mereka di papan klasemen Liga Inggris 2017-2018. Ander Herrera dan kolega masih bercokol di peringkat dua, namun poin mereka kini sama dengan Tottenham Hotspur yang ada di peringkat tiga.

Sementara itu, dengan Chelsea yang bercokol di peringkat empat, Man United hanya unggul satu poin. Tak ketinggalan, Manchester Merah kini juga tertinggal delapan poin dari Manchester City yang kukuh di puncak klasemen.

Lukaku sendiri kini tengah mengalami goal drought alias paceklik gol bersama Man United. Sukses tampil sensasional di awal musim ini dengan mencetak 11 gol dari 10 laga di semua kompetisi, bomber berusia 24 tahun itu kini telah mandul di tujuh laga terakhir yang dilaluinya.

Torehan gol Lukaku telah blank di dua laga terakhir Liga Champions, satu laga Piala Liga, serta empat laga terakhir di pentas Liga Inggris 2017-2018. Ya, termasuk saat melawan Chelsea tadi malam.

Well, meski majal dan tampil buruk melawan Chelsea -yang merupakan mantan klubnya, Lukaku tetap mendapat pembelaan dari manajer Man United, Jose Mourinho. The Special One memuji work-rate penyerang internasional Belgia itu.

“Lukaku tidak menjadi concern buat saya,” buka manajer berusia 54 tahun itu, sebagaimana dilansir The Peoples Person.

“Dia selalu bekerja keras. Dia selalu memberikan segalanya, seperti yang selalu ia lakukan selama ini. Ketika seorang pemain melakukan hal tersebut untuk saya, maka saya tak akan khawatir. Itu yang terpenting,” tukas Mourinho.

